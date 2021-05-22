Евровидение-2021. Онлайн-трансляция финала от 22.05.2021
22 мая состоится финал конкурса Евровидение-2021, в котором выступят 26 участников. Смотрите онлайн-трансляцию финала международного конкурса Евровидение-2021 в 22:00 22 мая на нашем сайте!
В финале Евровидения-2021 выступят представители 26 стран, в том числе и украинская группа Go_A с песней «Шум».
Кипр: Elena Tsagrinou – El Diablo
Албания: Anxhela Peristeri – «Karma»
Израиль: Eden Alene – «Set Me Free»
Бельгия: Hooverphonic – «The Wrong Place»
Россия: Manizha – «Russian Woman»
Мальта: Destiny – «Je Me Casse»
Португалия: The Black Mamba – «Love Is On My Side»
Сербия: Hurricane – «Loco Loco»
Великобритания: James Newman – «Embers»
Греция: Stefania – «Last Dance»
Швейцария: Gjon’s – «Tears Tout l’Univers»
Исландия: Daði og Gagnamagnið – «10 Years»
Испания: Blas Cantó – «Voy A Quedarme»
Молдова: Natalia Gordienko – «Sugar»
Германия: Jendrik – «I Don’t Feel Hate»
Финляндия: Blind Channel – «Dark Side»
Болгария: Victoria – «Growing Up Is Getting Old»
Литва: The Roop – «Discoteque»
Украина: Go_A – «SHUM»
Франция: Barbara Pravi – «Voilà»
Азербайджан: Efendi – «Mata Hari»
Норвегия: TIX – «Fallen Angel»
Нидерланды: Jeangu Macrooy – «Birth Of A New Age»
Италия: Måneskin – «Zitti E Buoni»
Швеция: Tusse – «Voices»
Сан-Марино: Senhit – «Adrenalina»
Как голосовать за участников Евровидения-2021:
- Необходимо отправить SMS с номером участника на специальный номер 7576. Номера для голосования за участников Евровидения-2021
- Зритель может отдать свой голос до 20 раз одному или нескольким исполнителям.
- Нельзя голосовать за участника страны, в которой вы проживаете, иначе деньги с вашего счета спишут, однако голос не засчитают.
- Окно для голосования в финале будет открыто в течение 15 минут после выступления последнего исполнителя, о чем будет сообщено ведущими.
Услуга только для совершеннолетних абонентов всех национальных операторов GSM. Стоимость отправки SMS на номер 7576 составляет 5,31 грн с учетом НДС и ПФ.
Пожалуйста, обратите внимание, что, в соответствии с правилами, ваш голос не будет засчитан, если вы:
— отправляете с одного номера телефона более 20 голосов;
— голосуете до или после установленного промежутка времени для голосования.
Напомним, что автоматически в финал проходят страны-участницы так называемой Большой пятерки:
- Франция: Barbara Pravi – «Voilà»
- Великобритания: James Newman – «Embers»
- Италия: Måneskin – «Zitti E Buoni»
- Испания: Blas Cantó – «Voy A Quedarme»
- Германия: Jendrik – «I Don’t Feel Hate»
Эти страны всегда проходят в финал автоматически, потому что именно они в начале 1950-х создали Европейский вещательный союз и соответственно Евровидение, а также являются главными спонсорами конкурса.
Ежегодно в финал Евровидения попадает и страна-хозяйка конкурса. В этом году это Нидерланды: Jeangu Macrooy – «Birth Of A New Age».
Трансляция грандиозного песенного конкурса Евровидение-2021 традиционно состоится в эфире телеканалов СТБ и UA: Перший 22 мая в 22:00. Комментатором будет Сергей Притула.
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