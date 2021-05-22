22 мая состоится финал конкурса Евровидение-2021, в котором выступят 26 участников. Смотрите онлайн-трансляцию финала международного конкурса Евровидение-2021 в 22:00 22 мая на нашем сайте!





В финале Евровидения-2021 выступят представители 26 стран, в том числе и украинская группа Go_A с песней «Шум».

Кипр: Elena Tsagrinou – El Diablo

Албания: Anxhela Peristeri – «Karma»

Израиль: Eden Alene – «Set Me Free»

Бельгия: Hooverphonic – «The Wrong Place»

Россия: Manizha – «Russian Woman»

Мальта: Destiny – «Je Me Casse»

Португалия: The Black Mamba – «Love Is On My Side»

Сербия: Hurricane – «Loco Loco»

Великобритания: James Newman – «Embers»

Греция: Stefania – «Last Dance»

Швейцария: Gjon’s – «Tears Tout l’Univers»

Исландия: Daði og Gagnamagnið – «10 Years»

Испания: Blas Cantó – «Voy A Quedarme»

Молдова: Natalia Gordienko – «Sugar»

Германия: Jendrik – «I Don’t Feel Hate»

Финляндия: Blind Channel – «Dark Side»

Болгария: Victoria – «Growing Up Is Getting Old»

Литва: The Roop – «Discoteque»

Украина: Go_A – «SHUM»

Франция: Barbara Pravi – «Voilà»

Азербайджан: Efendi – «Mata Hari»

Норвегия: TIX – «Fallen Angel»

Нидерланды: Jeangu Macrooy – «Birth Of A New Age»

Италия: Måneskin – «Zitti E Buoni»

Швеция: Tusse – «Voices»

Сан-Марино: Senhit – «Adrenalina»

Как голосовать за участников Евровидения-2021:

Необходимо отправить SMS с номером участника на специальный номер 7576 . Номера для голосования за участников Евровидения-2021

Зритель может отдать свой голос до 20 раз одному или нескольким исполнителям.

Нельзя голосовать за участника страны, в которой вы проживаете, иначе деньги с вашего счета спишут, однако голос не засчитают.

Окно для голосования в финале будет открыто в течение 15 минут после выступления последнего исполнителя, о чем будет сообщено ведущими.

Услуга только для совершеннолетних абонентов всех национальных операторов GSM. Стоимость отправки SMS на номер 7576 составляет 5,31 грн с учетом НДС и ПФ.

Пожалуйста, обратите внимание, что, в соответствии с правилами, ваш голос не будет засчитан, если вы:

— отправляете с одного номера телефона более 20 голосов;

— голосуете до или после установленного промежутка времени для голосования.

Напомним, что автоматически в финал проходят страны-участницы так называемой Большой пятерки:

Эти страны всегда проходят в финал автоматически, потому что именно они в начале 1950-х создали Европейский вещательный союз и соответственно Евровидение, а также являются главными спонсорами конкурса.

Ежегодно в финал Евровидения попадает и страна-хозяйка конкурса. В этом году это Нидерланды: Jeangu Macrooy – «Birth Of A New Age».

Трансляция грандиозного песенного конкурса Евровидение-2021 традиционно состоится в эфире телеканалов СТБ и UA: Перший 22 мая в 22:00. Комментатором будет Сергей Притула.

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