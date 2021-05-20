Государственный вещательный канал Греции ERT объявил, что 18-летняя Стефания Либеракакис представит страну на конкурсе песни Евровидение-2021. Выбранная песня называется «Last Dance».

Смотреть Евровидение 2021 — онлайн трансляция второго полуфинала

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Известно, что Стефания Либеракакис родилась в декабре 2002 года в Утрехте, в Нидерландах, однако уже много лет известна своим поклонникам как Стефания.

Ранее греко-нидерландская певица и актриса представляла Нидерланды на детском конкурсе песни Евровидение в 2016 году в составе женской группы «Kisses».

В 2020 году Стефания должна представить на Евровидении песню «SUPERG!RL», однако в 2021 году было принято решение изменить композицию на «Last Dance».

Слушайте конкурсную песню «Last Dance», с которой Стефания представит Грецию на Евровидении-2021.

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Трансляция грандиозного песенного конкурса Евровидение-2021 традиционно состоится в эфирах телеканалов СТБ и UΛ:Перший 18, 20 и 22 мая в 22:00. Комментатором будет Сергей Притула.

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