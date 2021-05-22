Євробачення-2021: учасниця від Греції Stefania з піснею «Last Dance»
Грецію на Євробаченні-2021 представляє 18-річна Стефанія Ліберакакіс. Вона виступила у другому півфіналі конкурсу із піснею «Last Dance».
Дивитись Євробачення 2021 – онлайн трансляція другого півфіналу
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Відомо, що Стефанія Ліберакакіс народилася в грудні 2002 року в Утрехті, в Нідерландах, проте вже багато років відома своїм шанувальникам як Стефанія.
Раніше греко-нідерландська співачка і актриса представляла Нідерланди на дитячому конкурсі пісні Євробачення у 2016 році в складі жіночого гурту «Kisses».
У 2020 році Стефанія мала би виступити на Євробаченні із піснею «SUPERG!RL», проте в 2021 році було прийнято рішення змінити композицію на «Last Dance».
Слухайте конкурсну пісню «Last Dance», з якою Стефанія представила Грецію на Євробаченні-2021 у другому півфіналі.
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Трансляція фіналу грандіозного пісенного конкурсу Євробачення-2021 традиційно відбудеться в ефірах телеканалів СТБ і UА: Перший 22 травня о 22:00, а також онлайн на сайті stb.ua. Коментатором буде Сергій Притула.
Фото – eurovision.tv