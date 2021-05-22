22 травня відбудеться фінал конкурсу Євробачення-2021, у якому виступлять 26 учасників. Дивіться онлайн-трансляцію фіналу міжнародного конкурсу Євробачення-2021 о 22:00 22 травня на нашому сайті!





У фіналі Євробачення-2021 виступлять представники 26 країн, у тому числі й український гурт Go_A з піснею «Шум».

Кіпр: Elena Tsagrinou – El Diablo

Албанія: Anxhela Peristeri – «Karma»

Ізраїль: Eden Alene – «Set Me Free»

Бельгія: Hooverphonic – «The Wrong Place»

Росія: Manizha – «Russian Woman»

Мальта: Destiny – «Je Me Casse»

Португалія: The Black Mamba – «Love Is On My Side»

Сербія: Hurricane – «Loco Loco»

Велика Британія: James Newman – «Embers»

Греція: Stefania – «Last Dance»

Швейцарія: Gjon’s – «Tears Tout l’Univers»

Ісландія: Daði og Gagnamagnið – «10 Years»

Іспанія: Blas Cantó – «Voy A Quedarme»

Молдова: Natalia Gordienko – «Sugar»

Німеччина: Jendrik – «I Don’t Feel Hate»

Фінляндія: Blind Channel – «Dark Side»

Болгарія: Victoria – «Growing Up Is Getting Old»

Литва: The Roop – «Discoteque»

Україна: Go_A – «SHUM»

Франція: Barbara Pravi – «Voilà»

Азербайджан: Efendi – «Mata Hari»

Норвегія: TIX – «Fallen Angel»

Нідерланди: Jeangu Macrooy – «Birth Of A New Age»

Італія: Måneskin – «Zitti E Buoni»

Швеція: Tusse – «Voices»

Сан-Марино: Senhit – «Adrenalina»

Як голосувати за учасників Євробачення-2021:

Необхідно відправити SMS з номером учасника на спеціальний номер 7576.

Глядач може віддати свій голос до 20 разів одному або кільком виконавцям.

Не можна голосувати за учасника країни, у якій ви проживаєте, бо гроші з вашого рахунку спишуть, проте голос не зарахують.

Вікно для голосування у фіналі буде відкрите протягом 15 хвилин після виступу останнього виконавця, про що буде повідомлено ведучими.

Послуга тільки для повнолітніх абонентів усіх національних операторів GSM. Вартість відправки SMS на номер 7576 становить 5,31 грн з урахуванням ПДВ і ПФ.

Будь ласка, зверніть увагу, що, відповідно до правил, ваш голос не буде зарахований, якщо ви:

― відправляєте з одного номера телефону більше 20 голосів;

― голосуєте до або після встановленого проміжку часу для голосування.

Нагадаємо, що автоматично до фіналу проходять країни-учасниці так званої Великої п’ятірки:

Франція: Barbara Pravi – «Voilà»

Велика Британія: James Newman – «Embers»

Італія: Måneskin – «Zitti E Buoni»

Іспанія: Blas Cantó – «Voy A Quedarme»

Німеччина: Jendrik – «I Don’t Feel Hate»

Ці країни завжди проходять у фінал автоматично, бо саме вони на початку 1950-х створили Європейську спілку радіомовлення і телебачення й відповідно Євробачення, а також є головними спонсорами конкурсу.

Щорічно у фінал Євробачення потрапляє і країна-господиня конкурсу. Цьогоріч це Нідерланди: Jeangu Macrooy – «Birth Of A New Age».

Трансляція грандіозного пісенного конкурсу Євробачення-2021 традиційно відбудеться в ефірі телеканалів СТБ і UA: Перший 22 травня о 22:00. Коментатором буде Сергій Притула.

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