Сьогодні, 20 травня, закінчився другий півфінал Євробачення-2021! Ми вже знаємо, хто саме пройшов у фінал пісенного конкурсу з першої половини виконавців. Які результати голосування від 20.05.2021? Читайте, хто пройшов у фінал Євробачення-2021, просто зараз!

Євробачення 2021 – онлайн трансляція другого півфіналу 20.05.2021

У першому півфіналі свої композиції представили учасники з 16 країн: Литви, Словенії, Росії, Швеції, Австралії, Північної Македонії, Ірландії, Кіпру, Норвегії, Хорватії, Бельгії, Ізраїлю, Румунії, Азербайджану, України і Мальти.

За результатами глядацького голосування від 18.05.2021 у фінал Євробачення-2021 проходять:

Норвегія: TIX – «Fallen Angel»

Ізраїль: Eden Alene – «Set Me Free»

Росія: Manizha – «Russian Woman»

Азербайджан: Efendi – «Mata Hari»

Мальта: Destiny – «Je Me Casse»

Литва: The Roop – «Discoteque»

Кіпр: Elena Tsagrinou – «El Diablo»

Швеція: Tusse – «Voices»

Бельгія: Hooverphonic – «The Wrong Place»

Україна: Go_A – «SHUM»

А також країни Великої п’ятірки і країна-господиня конкурсу:

Франція: Barbara Pravi – «Voilà»

Велика Британія: James Newman – «Embers»

Італія: Måneskin – «Zitti E Buoni»

Іспанія: Blas Cantó – «Voy A Quedarme»

Німеччина: Jendrik – «I Don’t Feel Hate»

Нідерланди: Jeangu Macrooy – «Birth Of A New Age»

У другому півфіналі свої композиції представили учасники з 17 країн: Сан-Марино, Естонія, Чехія, Греція, Австрія, Польща, Молдова, Ісландія, Сербія, Грузія, Албанія, Португалія, Болгарія, Фінляндія, Латвія, Швейцарія, Данія.

За результатами глядацького голосування від 20.05.2021 у фінал Євробачення-2021 проходять:

Албанія: Anxhela Peristeri – «Karma»

Сербія: Hurricane – «Loco Loco»

Болгарія: Victoria – «Growing Up Is Getting Old»

Молдова: Natalia Gordienko – «Sugar»

Португалія: The Black Mamba – «Love Is On My Side»

Ісландія: Daði og Gagnamagnið – «10 Years»

Сан-Марино: Senhit – «Adrenalina»

Швейцарія: Gjon’s – «Tears Tout l’Univers»

Греція: Stefania – «Last Dance»

Фінляндія: Blind Channel – «Dark Side»

Нагадаємо, що фінал Євробачення-2021 відбудеться 22 травня. Дивіться виступи найкращих артистів у прямому ефірі на телеканалі СТБ!

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Фото: eurovision.tv

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