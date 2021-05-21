Учасники фіналу міжнародного конкурсу Євробачення-2021
Сьогодні, 20 травня, закінчився другий півфінал Євробачення-2021! Ми вже знаємо, хто саме пройшов у фінал пісенного конкурсу з першої половини виконавців. Які результати голосування від 20.05.2021? Читайте, хто пройшов у фінал Євробачення-2021, просто зараз!
Євробачення 2021 – онлайн трансляція другого півфіналу 20.05.2021
У першому півфіналі свої композиції представили учасники з 16 країн: Литви, Словенії, Росії, Швеції, Австралії, Північної Македонії, Ірландії, Кіпру, Норвегії, Хорватії, Бельгії, Ізраїлю, Румунії, Азербайджану, України і Мальти.
За результатами глядацького голосування від 18.05.2021 у фінал Євробачення-2021 проходять:
Норвегія: TIX – «Fallen Angel»
Ізраїль: Eden Alene – «Set Me Free»
Росія: Manizha – «Russian Woman»
Азербайджан: Efendi – «Mata Hari»
Мальта: Destiny – «Je Me Casse»
Литва: The Roop – «Discoteque»
Кіпр: Elena Tsagrinou – «El Diablo»
Швеція: Tusse – «Voices»
Бельгія: Hooverphonic – «The Wrong Place»
Україна: Go_A – «SHUM»
А також країни Великої п’ятірки і країна-господиня конкурсу:
Франція: Barbara Pravi – «Voilà»
Велика Британія: James Newman – «Embers»
Італія: Måneskin – «Zitti E Buoni»
Іспанія: Blas Cantó – «Voy A Quedarme»
Німеччина: Jendrik – «I Don’t Feel Hate»
Нідерланди: Jeangu Macrooy – «Birth Of A New Age»
У другому півфіналі свої композиції представили учасники з 17 країн: Сан-Марино, Естонія, Чехія, Греція, Австрія, Польща, Молдова, Ісландія, Сербія, Грузія, Албанія, Португалія, Болгарія, Фінляндія, Латвія, Швейцарія, Данія.
За результатами глядацького голосування від 20.05.2021 у фінал Євробачення-2021 проходять:
Албанія: Anxhela Peristeri – «Karma»
Сербія: Hurricane – «Loco Loco»
Болгарія: Victoria – «Growing Up Is Getting Old»
Молдова: Natalia Gordienko – «Sugar»
Португалія: The Black Mamba – «Love Is On My Side»
Ісландія: Daði og Gagnamagnið – «10 Years»
Сан-Марино: Senhit – «Adrenalina»
Швейцарія: Gjon’s – «Tears Tout l’Univers»
Греція: Stefania – «Last Dance»
Фінляндія: Blind Channel – «Dark Side»
Нагадаємо, що фінал Євробачення-2021 відбудеться 22 травня. Дивіться виступи найкращих артистів у прямому ефірі на телеканалі СТБ!
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Фото: eurovision.tv