Від Австралії на Євробаченні у 2021 році виступить виконавиця з псевдонімом Montaigne з піснею «Technicolour». Детальнішу інформацію можна отримати в матеріалі.

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Montaigne — відома австралійська співачка у сфері інді-музики. Дівчина випустила два успішні альбоми, отримала ряд музичних премій, а також стала проривом року.

24-річна Montaigne отримала більшість глядацьких голосів на конкурсі «Eurovision — Australia Decides», так званому Національному відборі Австралії на Євробачення. Дівчина виступила з піснею «Do not Break Me», що в перекладі означає «Не ламай мене». Це історія про люблячу людину, яка вкладається у стосунки, але не взаємно.

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SBS з гордістю оголосила, що співачка і автор пісень у стилі арт-поп Montaigne (Монтень) виступить на Євробаченні в травні 2021 року. Редактор SBS і глава делегації Австралії Джош Мартін повідомив:

«Хоча SBS та шанувальники пропустять «Eurovision — Australia Decides» у 2021 році, це відповідатиме рішенню Австралії і дасть Монтень шанс показати світові те, що ми вже знаємо — що вона неймовірно талановита, захоплююча і оригінальна артистка. Тепер ми сфокусуємось на новій пісні для 2021 року. Монтень не втрачає ані хвилини цього періоду самоізоляції, і на її столі вже багато нових ідей!»

Montaigne (Монтень) була також схвильована, коли повідомляла новини:

«Я така рада отримувати ці хороші новини у такі часи. Вдома у нас з’явився ритуал — щодня відкривати печиво з передбаченням і читати його один одному. І одного разу я отримала таке передбачення: «Ви будете ділитися хорошими новинами з усіма людьми, яких ви любите. Я так рада, що це збулося!»

Нагадаємо, що вперше Австралія взяла участь у Євробаченні в 2015 році. Тоді Гай Себастьян став першим артистом, який представив країну на конкурсі. Його пісня «Tonight Again» зайняла почесне п’яте місце.



Трансляція грандіозного пісенного конкурсу Євробачення-2021 традиційно відбудеться в ефірах телеканалів СТБ і UΛ:Перший 18, 20 і 22 травня о 22:00. Коментатором буде Сергій Притула.

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