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Євробачення-2021: учасниця від Сан-Марино Senhit з піснею «Adrenalina»

23.05.2021

На Євробаченні 2021 в якості представника Сан-Марино виступила виконавиця Senhit з піснею «Adrenalina». Подробиці – далі в матеріалі.

Євробачення 2021. Фінал – трансляція Євробачення онлайн на СТБ

сан марино евровидение

Фото – eurovision.tv

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Суспільний мовник RTV оголосив, що Сан-Марино на сцені Євробачення-2021 представить співачка Senhit з піснею «Adrenalina».

Про Senhit

Співачка еритрейського походження, народилася в Болоньї і виросла в місцевості між італійським містом і Сан-Марино. Її творчий дебют відбувся у Швейцарії під керівництвом Андреаса Кенеша. Незабаром вона стала співпрацювати з престижним автором Массімо Раньєрі. У сезоні 20012002 рр. вона була головною героїнею мюзиклу «Король лев», який приніс їй успіх у Німеччині.

Слухайте пісню «Adrenalina» учасниці від Сан-Марино Senhit, яка представила свою країну на конкурсі Євробачення-2021

Трансляція фіналу грандіозного пісенного конкурсу Євробачення-2021 традиційно відбулася в ефірах телеканалів СТБ і UА: Перший.

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