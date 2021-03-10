Go_A представив новий кліп на пісню «Шум» для Євробачення-2021

Гурт Go_A представив кліп та оновлену версію пісні «Шум», з якою виступатиме на Євробаченні в Роттердамі у травні цього року. Попередня пісня була довшою, ніж необхідно для формату цього пісенного конкурсу.

Нова робота відрізняється від попередньої версії і місцем фільмування, і словами пісні – з неї зникли фрази, які викликали суперечки в соцмережах, наприклад, «шубу порвали».

Цього разу кліп знімали в лісі, у ньому є кадри з Чорнобильською АЕС. Учасники гурту на вантажівці у стилі стимпанк прибувають до лісу і починають співати. До них із хащі виходять люди в медичних костюмах. Вони водять хоровод, а потім скидають із себе медичні костюми, і глядач бачить танцюючу молодь у різнокольорових сучасних куртках і штанях.

Музиканти скоротили хронометраж пісні до трьох хвилин, як того вимагає регламент конкурсу. Новий текст також ґрунтується на українському фольклорі.

«Новий текст є начебто сиквелом до попередньої версії, продовженням пісні, яку випустили у січні, але трохи в іншому настрої, бадьорому. Так, у старій версії ми закликали весну і сподівалися на неї, а в новій вона вже прийшла, і всі дуже раді», – пояснила солістка гурту Катерина Павленко.

Нагадаємо, що конкурс Євробачення-2021 відбудеться в Роттердамі. Півфінали пройдуть 18 і 20 травня, а фінал – 22 травня.



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