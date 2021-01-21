Євробачення-2021: букмекери представили попередній прогноз

Незважаючи на карантин, відкриття міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2021 відбудеться 18 травня в Роттердамі (Нідерланди). Участь у ньому візьмуть представники 41 країни. Букмекери, не чекаючи, поки конкурсанти представлять свої пісні, озвучили попередній прогноз щодо результатів Євробачення-2021. Рейтингова таблиця опублікована на сайті eurovisionworld.com.

На момент публікації новини перше місце в прогнозі букмекерів посідає колектив з Ісландії, на другому і третьому місцях розташувалися конкурсанти з Болгарії та Швеції. У п’ятірку також увійшли представники Росії та Італії. Україна зараз перебуває на 35-му місці.

Нагадаємо, що 18 березня 2020 року організатори Євробачення оголосили про скасування конкурсу через пандемію коронавірусу.

У 2021 році конкурс відбудеться на арені Ahoy у Роттердамі (Нідерланди) 18, 20 і 22 травня. Організатори оголосили нові правила проведення конкурсу в умовах пандемії, зобов’язавши учасників надіслати записи своїх виступів на випадок, якщо вони не зможуть приїхати.

Україну на Євробаченні-2021 представлятиме гурт Go-A. Учасники колективу готують прем’єру конкурсної пісні на лютий 2021 року. Крім Go-A, участь у конкурсі візьмуть представники 40 країн.

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