Євробачення 2021: Оголошено дати проведення конкурсу

Організатори міжнародного пісенного конкурсу підтвердили, що два півфінали відбудуться 18 травня і 20 травня, а Гранд-фінал ― 22 травня 2021 року. Дати проведення конкурсу в наступному році були оголошені в Роттердамі.

Після скасування конкурсу пісні Євробачення-2020 фанати з усього світу з нетерпінням чекали чогось особливого. Під час шоу «Eurovision: Europe Shine a Light» у травні було оголошено, що конкурс 2021 року відбудеться в Роттердамі, і тепер ми знаємо, коли!

Мартін Остердал, новий виконавчий керівник конкурсу Євробачення, наголосив: «Життєво важливо, щоб конкурс пісні Євробачення повернувся в наступному році, і ми раді, що наші учасники в Нідерландах взяли на себе зобов’язання повернути улюблене шоу глядачам по всьому світу».

У найближчі місяці організатори вирішать, які елементи скасованого конкурсу цього року залишаться в 2021 році. Місцем проведення Євробачення-2021 так само буде Ahoy у Роттердамі. На цьому майданчику відбулося кілька великих заходів, у тому числі Дитячий конкурс пісні Євробачення-2007. Нещодавно Ahoy був перетворений на лікарню швидкої допомоги для прийому пацієнтів з Covid-19.

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