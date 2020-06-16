Евровидение 2021: Объявлены даты проведения конкурса

Организаторы международного песенного конкурса подтвердили, что два полуфинала состоятся 18 мая и 20 мая, а Гранд-финал ― 22 мая 2021 года. Даты проведения конкурса в следующем году были объявлены в Роттердаме.

После отмены конкурса песни Евровидение-2020 фанаты со всего мира с нетерпением ждали чего-то особенного. Во время шоу «Eurovision: Europe Shine a Light» в мае было объявлено, что конкурс 2021 года состоится в Роттердаме, и теперь мы знаем, когда!

Мартин Остердал, новый исполнительный руководитель конкурса Евровидение, подчеркнул: «Жизненно важно, чтобы конкурс песни Евровидение вернулся в следующем году, и мы рады, что наши участники в Нидерландах взяли на себя обязательство вернуть столь любимое шоу зрителям всего мира».

В ближайшие месяцы организаторы примут решение, какие элементы отмененного конкурса этого года останутся в 2021 году. Местом проведения Евровидения-2021 по-прежнему будет Ahoy в Роттердаме. На этой площадке прошло несколько крупных мероприятий, в том числе Детский конкурс песни Евровидение-2007. Недавно Ahoy был преобразован в больницу скорой помощи для приема пациентов с Covid-19.

Больше по теме: KHAYAT – «Говорила»: премьера песни

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ