KHAYAT – «Говорила»: премьера песни

Участник Нацотбора на Евровидение-2020 KHAYAT презентовал новую композицию «Говорила». Это первая работа певца после участия в Национальном отборе на Евровидение-2020.

«Эта песня лежала в ящике больше года. Был текст, но я не знал, в какой музыкальной форме его подать. В этой композиции я выступаю рассказчиком. Это сборная история, вдохновленная фольклором и литературой, определенными киноисториями», — заявил KHAYAT.

Кроме того, это первый авторский трек KHAYAT, где звучит аккордеон. Именно этому инструменту исполнитель посвятил 10 лет творческой жизни.

«Говорила» — песня о девушке, которая была слишком доверчивой и любвеобильной и поэтому потеряла свою честь.

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