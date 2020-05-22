KHAYAT – «Говорила»: премьера песни
22.05.2020
Участник Нацотбора на Евровидение-2020 KHAYAT презентовал новую композицию «Говорила». Это первая работа певца после участия в Национальном отборе на Евровидение-2020.
«Эта песня лежала в ящике больше года. Был текст, но я не знал, в какой музыкальной форме его подать. В этой композиции я выступаю рассказчиком. Это сборная история, вдохновленная фольклором и литературой, определенными киноисториями», — заявил KHAYAT.
Кроме того, это первый авторский трек KHAYAT, где звучит аккордеон. Именно этому инструменту исполнитель посвятил 10 лет творческой жизни.
«Говорила» — песня о девушке, которая была слишком доверчивой и любвеобильной и поэтому потеряла свою честь.
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