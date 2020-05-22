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KHAYAT – «Говорила»: прем’єра пісні

22.05.2020

Учасник Нацвідбору на Євробачення-2020 KHAYAT презентував нову композицію «Говорила». Це перша робота співака після участі у національному відборі на Євробачення-2020.

«Ця пісня лежала в шухляді понад рік. Був текст, але я не знав, у якій музичній формі його подати. У цій композиції я виступаю оповідачем. Це збірна історія, натхненна фольклором та літературою, певними кіноісторіями», — заявив KHAYAT. 

Окрім того, це перший авторський трек KHAYAT, де звучить акордеон. Саме цьому інструментові виконавець присвятив 10 років творчого життя. 

«Говорила» — пісня про дівчину, яка була занадто довірливою та велелюбною і через це втратила свою гідність.

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