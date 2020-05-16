Перший і другий півфінали Євробачення-2020 уже відбулися! А сьогодні, 16 травня, дивіться онлайн фінал міжнародного пісенного конкурсу, транслювати який буде stb.ua. Дивіться онлайн-трансляцію фіналу Євробачення-2020 просто зараз!

Уже відомо, що фінальне шоу Євробачення-2020 триватиме близько двох годин. Концерт під назвою Eurovision: Europe Shine A Light відбудеться в суботу, 16 травня, о 22:00. Шоу в прямому ефірі можна буде побачити на ТБ і в мережі.

Захід об’єднає всіх музикантів, які мали вирушити до Роттердама. До концерту приєднаються і учасники минулих років. Також глядачам покажуть онлайн-інтерв’ю з конкурсантами та домашні концерти. Музичний захід пройде в неконкурентному форматі.

Онлайн-концерт Євробачення-2020 покажуть у 46 країнах. В Україні його транслюватимуть телеканали СТБ та UA: Перший.

Ведучими шоу стануть заявлені раніше нідерландські артисти: співачка Едсілія Ромблі, яка брала участь у Євробаченні в 1998 і 2007 роках, актриса Шанталь Янзен та співак, актор і шоумен Ян Сміт.

Представник України — гурт Go_A — виконає конкурсну пісню “Соловей”, а також хіт “Love Shine а Light” рок-гурту Katrina and the Waves з Євробачення-1997.

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ