Керуюча виробництвом телеканалу СТБ Наталя Франчук розповіла читачам сайту detector.media про те, чому Євробачення на особливому контролі в холдингу Starlightmedia, чому Нацвідбір складніший за будь-яке інше талант-шоу і що буде з ним наступного року. Детальніше читайте в інтерв’ю з Наталею Франчук.

Чи правильно буде сказати, що на склад учасників Нацвідбору 2020 року істотно вплинув скандал з Maruv, після якого ви прийняли рішення не допускати до конкурсу виконавців, що гастролювали в Росії після початку війни?

Мені б хотілося, щоб Нацвідбір, як і велике Євробачення, перестали бути пов’язаними з політикою. Але зараз, коли йде війна, в нашій країні неможливо враховувати тільки талант людини і закривати очі на її концерти в Росії. У 2020 році у відповідь на внесене нами із Суспільним мовленням доповнення до Правил, що обмежує участь у Нацвідборі артистів, які виступали в Росії після 2014 року, багато хто з них відреагував приблизно так: «Це ж був 2014 рік, тоді ще ніхто нічого не розумів. Війна офіційно не оголошена. Це були концерти, які ми запланували за рік. Так, ми з’їздили. Але зараз ми не катаємося. Чому так жорстоко?» Але дата 2014 року зрозуміла, в цей момент почалося вторгнення. Відповідно, нами було встановлено саме таке обмеження.

Обирати артистів з урахуванням нового правила стало складніше?

У ході відбору ми з музичним продюсером Русланом Квінтою, розуміючи, що тепер нам доведеться шукати артистів, які нікуди не їздили, почали непросту роботу: відправляти запрошення, ходити на музичні фестивалі, відстежувати цікавих виконавців в інтернеті. Особливо цікавим артистам телефонували самі. Кілька відомих артистів теж були зацікавлені, але у них багато страхів, боязнь конкуренції, що когось будуть обговорювати, хейтити. І ми запитували всіх продюсерів: «Ви ж пам’ятаєте, що ваш артист не повинен був їздити в Росію з 2014 року?» — «Так-так, мій артист ніде не був». Приходить на кастинг, показує хорошу пісню. Ми починаємо просто гуглити і знаходимо мільйон афіш у РФ. Навіщо це робити? Це моя відповідальність. Потім в чергове скажуть, що ми понабирали не тих.

Виникло запитання: а як їх взагалі перевіряти? Подавати запит до Служби безпеки? На якій підставі? Але вірити на слово, як показала практика, ми теж не могли, тому що продюсери починали розповідати: «Та нічого, ми почистимо інтернет». Через це обмеження у 2020 році близько п’яти досить відомих артистів не змогли взяти участь у Нацвідборі. Так, ми почали дути на холодне, тому що розуміли, що в іншому випадку отримаємо чергову хвилю «зради».

За великим рахунком, ми просто хочемо зробити гарне подієве музичне шоу. Хочемо вибрати хорошого артиста, знайти пісню. І ми шукаємо її дуже довго. Адже крім правила про гастролі є купа інших обмежень: пісня не повинна бути офіційно заявлена ​​раніше 1 вересня. А серед потенційних учасників були ті, хто випустив реліз у липні. Їх ніхто особливо не чув, на радіо їх не взяли, тому що виконавці молоді. Але інформація про реліз датована, наприклад, 29 липня — і все, ці артисти злетіли.

Інші дуже круті артисти не могли знайти свою пісню. Надсилали нам кілька демок, але ми самі розуміли, з такою композицією їм краще не брати участь взагалі. І тут прийшов молодняк. Так, не особливо відомий, що не гастролює. Але при цьому він приніс пісеньку, яку можна відразу наспівати. Відбір 2020 року з точки зору знакових персонажів був, напевно, найтихішим. Зате він відкрив широкій аудиторії найбільшу кількість нових імен. А Go-A з етнічною піснею, яка звучить повністю українською мовою, посіли п’яте місце на Євробаченні в цілому і друге місце за глядацьким голосуванням, друге місце в Spotify. Обійти Моргенштерна — це ж прекрасно! Не факт, що успішні українські артисти на їхньому місці змогли б зробити стільки «шуму».

Go-A прийшли самі чи їх знайшли ви?

Go-A отримали запрошення на Нацвідбір від нас. Якби ми їх не покликали, не переконали, що вони нам цікаві, всього цього успіху могло ж і не бути. Go-A не планували брати участь у конкурсі, вважали себе неформатом і звикли отримувати відмови від ТБ і радіо. Продюсерська робота якраз і полягає в тому, щоб ходити на всі фестивалі, нішеві івенти, виглядати, видзвонювати, спілкуватися з ними. Ми почули пісню «Рано-раненько». Вона дуже непогано зайшла в YouTube, це теж суміш фолку з електронікою. Коли ми зателефонували Go-A, вони здивувалися: «Ви точно нам дзвоните? Зазвичай нас нікуди не кличуть». Вони до нас прийшли, дали послухати в рамках кастингу чотири-п’ять пісень. «Соловей» нам відразу сподобався. Разом із музпродюсером вони пішли працювати над цією піснею. Це наша класична опція для всіх артистів: аранжування, допомога продюсера, саунд-продюсера. Хтось від цієї допомоги відмовляється, хтось дослухається.

Як ви помітили вище, коли Go-A перемогли у Нацвідборі, в більшості своїй громадськість не була впевнена, що «Соловей» — це високе місце в Роттердамі. Але при цьому гурт продемонстрував дуже важливі якості: впевненість і бійцівський дух. Артист може бути дуже талановитим, але якщо він не любить і не вміє змагатися, у нього нічого не вийде. Участь у Євробаченні від початку до кінця передбачає великий психологічний тиск і в більшій мірі воно йде з Батьківщини. Я всім нашим артистам кажу: «Не заходьте в Facebook, поки берете участь у цьому конкурсі». Тому що я не уявляю, як, будучи творчою людиною тонкої душевної організації, зайти у соцмережі, начитатися, що твоя країна тебе хейтить, а ти ще навіть на сцену не вийшов. Після чого ти повинен добре виступити, але після виступу тебе все одно захейтять 40-60% людей.

Це відбувається щороку після фіналу Нацвідбору. Країна відразу ділиться на два табори: ті, хто підтримують переможця, і ті, хто жорстко незадоволений.

Мені здається, що емоційні гойдалки, які ми самі влаштовуємо своїм переможцям або навіть учасникам Нацвідбору — це категорично неправильна історія. Я дивлюся Нацвідбори інших країн: далеко не у всіх в фіналі 4-5 хітів, як у нас. На Євробаченні-2020, яке провели в діджитал-форматі, прозвучало п’ять хітів на всі 40 країн. А у фіналі нашого Нацвідбору чотири з шести пісень були міцними композиціями, такими, що запам’ятовуються, які потім звучать на радіо і за них не соромно. Всі продюсери інших країн і глави делегацій кажуть: «Який у вас чудовий відбір!». І тільки у нас пред’являють претензію: «Де народні артисти?» Щоб бути народним артистом, який хоче дізнатися про себе правду, треба володіти такою силою духу, як Джамала, яка в 2016 році, незважаючи ні на що, довірилася нам, прийшла в цей конкурс, стояла на сцені, слухала оцінки і критику від інших людей, йшла в гримерку, переживала це все. Потім, коли вона перемогла у Нацвідборі, половина говорила: «Ми зганьбимося. Що це за пісня?» Але вона перемогла на великому Євробаченні — і ці ж люди стали звеличувати її як національного героя. Як можна взагалі хотіти представляти країну в таких умовах?

СТБ робить багато різних талант-шоу і реаліті. Такий хейт і такої сили зворотний зв’язок аудиторії відбувається тільки з Євробаченням?

Так, тільки з ним. У будь-якому іншому талант-шоу учасники — звичайні люди, вони приходять за зворотним зв’язком і отримують його від глядача як підтримку або смс. Хто зуміє — скористається отриманими на проєкті знаннями і контактами. Національний відбір — це масштабна подія, яка стосується всієї країни. Аудиторія Євробачення ділиться на дві серйозні частини: глядачів і професійну тусовку. За кожним більш-менш артистом стоїть продюсер і навіть якщо він ще не особливо продюсер, то він себе вже так називає. Навіть якщо ще на кастингу у цього артиста не було нікого, то як тільки-но ми вибираємо його для Нацвідбору, з ним приходить ціла тусовка: директор, СММ-ник, іміджмейкери, піарники і так далі. Всі люди з шоу-бізнесу між собою спілкуються і, будемо чесні, не завжди дружать. Тому певну хвилю обговорень піднімає, в першу чергу, професійне співтовариство.

Долучаються до обговорення конкурсу блогери і єврофани. Вони дуже пильно стежать і роблять огляди на виконавців і пісні. Найчастіше дуже справедливі, але все одно передчасні. Не можна ставити діагнози по демкам або не побачивши номера, не розуміючи образу і посилу. Часто обурюються: «Чому не взяли ось цю виконавицю? Ви тільки послухайте, яка у неї пісня». Але ці блогери почули записану в студії композицію, де її підтягнули по вокалу, вони не бачили, як виконавиця виступає наживо. На передкастингу ми робимо звук, як на прямому ефірі. І якщо на ньому виконавець не може заспівати добре, після прямого ефіру хейт буде в нашу сторону: «Пісня хороша, але вона ж фальшивить». Так, наприклад, було із Kazka. Погане виконання звело нанівець усю роботу команди гурту. Або Tvorchi — ми спочатку розуміли, що хлопці без освіти і досвіду, але нас підкупила пісня, образ, харизма, подача. Ми бачили проблеми з виконанням на кожній репетиції, а в фіналі, коли хвилювання соліста досягло межі, це почули всі.

Друга хвиля хейту, зрозуміло, настає після оцінок журі. Складність у наших суддів неймовірна. Є оцінки від 1 до 8. І комусь потрібно поставити 1. А музична тусовка маленька, всі один одного знають. Ось і бачать в оцінках особисте ставлення, а не оцінку пісні. Ми ж не просто так під час ефіру «катуємо» наших суддів за кожну оцінку і звертаємо увагу на те, хто кому що поставив і чому.

Третя хвиля хейту починається, коли артист перемагає у Нацвідборі: «Як ця людина може представляти країну? Ви її бачили?» Тут відбувається найжахливіше: люди починають критикувати все, аж до зовнішності.

Як ми вже жартуємо всередині: що це за велике шоу без скандалу? Широкий резонанс — це добре. Ми навчилися з ним жити і отримувати від нього користь. Більш того, в якийсь момент ми виходимо з Facebook на три тижні, тому що якщо це все читати, можна збожеволіти. Кожен другий норовить мене тегнути і поставити запитання: «Наташа, поясніть, як так, що такий-то артист під час жеребкування потрапив на таке-то місце?» Давайте спочатку розберемося в предметі. Я як продюсер, який повинен робити ще й телевізійне шоу, найменше хотіла би, щоб банальне жеребкування верстало мені ефір: щоб у мене поспіль було чотири хлопчики або три червоних номери. Менше за все мені хотілося би робити жеребкування, в якому від мене нічого не залежить. Але саме таке жеребкування ми робимо принципово.

Чому це для вас так важливо? Ви ж, як продюсер і організатори, можете самі вирішувати, кого як показати і в який ефір поставити. Особливо, якщо на старті бачите потенційного лідера.

Така принципова рівність у проєкті, принципові 1,5 години на репетицію і ні хвилиною більше або менше, однакова допомога всім в рамках одного і того ж бюджету, жеребкування, яке проводиться з трансляцією у соцмережах — це все для того, щоб не було питань від глядачів. І як показала практика всіх відборів, десь там нагорі, в космосі, ефіри верстаються дуже правильно.

Ви з першого Нацвідбору були такі принципові в правилах чи посилили умови за результатами спілкування з професійною спільнотою?

Все було суворо з першого сезону: однакова кількість грошей на постановку в фіналі — тоді ми ще робили великі постановки; спектр ресурсів, які ми надаємо, кількість репетицій, час репетиції. У нас ніхто не спізнювався: я не можу заходити в перепрацювання, тому що хтось запізнився. Це конкурс. Якщо з повагою ставитися один до одного, то всім все зрозуміло і всі дотримуються правил.

Хоча було й дещо, що ми посилювали, тому що кожен рік нас за щось намагалися звинуватити. Наприклад, у нас у всіх сезонах чесне жеребкування. Але спочатку ми за жеребом ділили учасників тільки по ефірах, а розставляли всередині ефірів самі. Виникало багато питань — наприклад, Настя Приходько дуже не хотіла виступати першою. А верстати фінал і домовлятися з усіма артистами та їхніми продюсерами було взагалі катастрофою. Деякі відкрито заявляли: «Ми тільки крайні. По-іншому на сцену не вийдемо» або «А ми після рекламного блоку першими не будемо». А те що у них у номері такий реквізит, що його тільки за 15 хвилин реклами можна виставити — нікого не цікавить. Отже ми зрозуміли — і порядковий номер, і номер ефіру треба віддавати на волю випадку.

У всьому багатоголоссі реакцій у соцмережах окрім хейту був якийся корисний зворотній зв’язок?

Звісно! П’ять років всі ЗМІ пишуть, що СТБ зробив із Нацвідбору якісне масштабне шоу. Європейські журналісти і єврофани з різних країн щороку приїжджають до нас на фінал і відзначають, що ми робимо висококласний відбір. А вони стежать за всіма країнами, ця оцінка цінна. Мені дуже приємно, коли люди пишуть: «Я до сьогоднішнього ефіру не знав, хто такі Tvorchi, додаю їхній трек до себе в плеєр», «Kruть — шикарна панночка, вона мені дуже подобається», «”ЦеШо” — це щось дуже дивне, але, напевно, я сходжу на їхній концерт». Тобто під час участі у Нацвідборі всі отримують свою частку популярності, а ми як продюсери отримуємо впевненість, що все зробили правильно. Я не причетна до нашої музичної індустрії, але мені здається, що на сьогодні у молодих артистів немає майданчика, куди б вони могли прийти і показати свій трек. Вони викладають свої пісні на YouTube, Apple Music, Spotify. Але без розкрутки, якщо у них немає продюсера, піарника, SMM-менеджера, цю пісню може ніхто не помітити. Нам приємно, що після Нацвідбору наші учасники влітку традиційно співають на Atlas Weekend, а через місяць вже з якимось невеликим сольником із чотирьох-п’яти пісень виступають на концертних майданчиках. І потім цих артистів швиденько прибирають до себе відомі продюсери.

Тобто ваші глядачі приходять на бренд Євробачення?

Так. І на бренд Національного відбору, який з 2016 року став головною подією весни в нашій країні. Мені здається, після першого Нацвідбору нашій PR-службі вже не треба кудись особливо стукати, щоби нами зацікавилися. Всі вже знають, що ми робимо найкраще шоу, що це буде яскраво і масштабно, будуть цікаві пісні, нові імена і ґрунт для дискусії. Кожен новий рік — нове очікування. Ми постійно намагаємося змінювати лінійку суддів, учасників. Мені здається, великий шлейф подієвості і обговорень — це важливо для такого проєкту. Як показують результати телеперегляду, прямі ефіри Нацвідбору щорічно входять у топ найкращих програм суботи, а фінал відбору займає місце серед лідерів дня. Трансляція фіналу великого Євробачення в ефірі СТБ цього року стала найкращою програмою дня.

Коли настала пандемія і велике Євробачення перенесли, чи стало це для вас такою подією? Чи ви провели Нацвідбір і далі не ваша проблема?

Як же не наша проблема? А хто робить номер? А хто взагалі потім головою відповідає за місце країни на конкурсі? Якраз у тому і штука, що провести Нацвідбір — це півроботи. Після цього треба відстояти другу вахту: спродюсувати номер, підготувати учасника до конкурсу. Тому що в травні, коли ми займемо якесь місце, слово СТБ буде стояти поруч. І тому наше завдання — знайти постановників, зробити номер, одягнути артистів і так далі. Іноді телеканал навіть оплачував піарника, тому що на великому Євробаченні це теж важливе завдання: сформулювати посили, давати інтерв’ю певним телеканалам або євроблогерам, щоб про артиста говорили.

Я не можу сказати, що скасування Євробачення минулого року ми сприйняли з гіркотою, бо ми самі працюємо в цій індустрії. І коли нам сказали, що всі зйомки припиняються, люди хворіють — ми це розуміли. Тому я собі навіть не уявляла, як можна провести великий конкурс. І організаторам конкурсу в Роттердамі цього року треба поставити пам’ятник. Зібрати таку кількість учасників із різних країн, проконтролювати створення резервних відео, які ми знімали на випадок, якби хтось захворів — це дуже серйозні виклики. Вони могли і цього року відмовитися. Тому те, що вони провели такий конкурс, — круто. І те, що вони скасували його минулого року, — теж правильно і зрозуміло.

