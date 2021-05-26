Фурор колективу Go_A, представника України на Євробаченні-2021, сьогодні в топтемах ЗМІ і соцмереж. НаШУМіли на п’яте місце в загальному підсумку і друге за голосуванням європейської аудиторії, отримали величезну підтримку від зарубіжної преси, делегацій пісенного конкурсу і суперників, ― є чим пишатися. І сьогодні вже мало хто пам’ятає, як рік тому, коли СТБ тільки-но оголосив імена учасників Національного відбору-2020, у відповідь пролунало: «Хто ці люди, і де відомі артисти? З таким відбором ми ніколи не посядемо на Євробаченні високих позицій».

Сьогодні ми поспілкувалися з музичним продюсером Русланом Квінтою про те, як команда Нацвідбору знайшла гурт Go_A, чи не було в організаторів думок про заміну представника, враження про виступ на сцені Роттердаму і загалом про цьогорічне Євробачення.

Руслане, тож де минулого року поділися зірки?

Минулого року Правила відбору були доповнені важливим обмеженням, згідно з яким будь-який учасник Національного відбору як потенційний представник країни на Євробаченні не може мати гастролей та іншої концертної діяльності в Російській Федерації з 2014 року. Це правило закрило дорогу в Нацвідбір багатьом відомим українським артистам, яких так хотіла б бачити широка аудиторія. Проте відкрило дорогу молодим виконавцям. Ми отримали досить велику кількість заявок і обрали з них найдостойніших і найцікавіших. Це перша причина. А другу я озвучую щороку: в більшості своїй наші відомі та успішні артисти не готові нарівно з молоддю вислуховувати оцінки журі та отримувати бали від глядачів. А гарантувати вихід у фінал ми нікому не можемо, у нас усі артисти рівні. Наскільки мені відомо, це було головною умовою СТБ, коли канал тільки розпочинав роботу з конкурсом у 2016 році, ― Нацвідбір мав стати головним музичним майданчиком країни, де як відомі музиканти, так і початківці матимуть рівні шанси представити країну на Євробаченні.

Згадується, що 2016 року Джамала не планувала брати участь у Нацвідборі, і Костянтин Меладзе, який на той момент був музичним продюсером відбору, зміг її переконати. Результат ми всі знаємо ― Джамала перемогла і повернула Євробачення в Україну. Як ви знайшли Go_A? Вони подали заявку, чи ви самі їх запросили?

Попри те, що ми прослуховуємо всі надіслані на кастинг відбору заявки, паралельно все одно самостійно шукаємо щось нове. У нас чудовий колектив і кастинг-відділ, ми постійно ділимося своїми музичними знахідками. Гурт Gо_A ми знайшли за піснею «Рано-раненько». Як зараз пам’ятаю, вранці вона у мене відобразилася в Apple music, я звернув на неї увагу, а ввечері мені цю ж пісню надіслала Наталка Франчук (креативна продюсерка Нацвідбору) ― мовляв, послухай, який гурт цікавий, давай запросимо. Вранці наступного дня я вже їм телефонував. Вони були приємно здивовані, проте відреагували без ентузіазму, сказавши приблизно таке: «ми не про конкурс і наша музика не для Євробачення». Але я був переконливим і дуже зрадів, коли гурт таки погодився. От саме таких, хто впевнений, що вони «поза конкурсом», я і шукаю щороку в Нацвідбір.

Що вас як музичного продюсера змусило тоді повірити в цей гурт? Що зачепило в ньому?

По-перше, особливий музичний погляд і смак. Друге ― це свіжо і на часі. Електрофолк з елементами рейву ― незвично, а голос Каті ― це чистота і просто якась магія. І найголовніше, у їхньому жанрі вони прекрасні і вкрай переконливі. Євробачення ― це конкурс пісні, і вона, безумовно, має бути хітовою. Але вкрай важливо, щоб учасник у цій пісні був максимально органічним. А буває, приходять виконавці на відбір з цікавим матеріалом, а якогось внутрішнього стрижня не вистачає. Go_A ― це якраз про органічність, переконливість на сцені і шалену енергетику.

Через пандемію Євробачення у 2020 році скасували. З тієї ж причини не проводився і Нацвідбір-2021. Чи не було думки, що, можливо, варто використати цей шанс і таки відправити на конкурс відомого артиста?

Якщо ви маєте на увазі «призначити відомого артиста», то ні, таких думок не було, оскільки це не найкращий варіант.

На суд цьогорічного журі Go_A подавали три пісні: «Рано», «Церковка» і «Шум». Чим саме вас зачепив «Шум»? У чому ви побачили його потенціал? Наприклад, на думку вашого колеги по Нацвідбору Віталія Дроздова, «Соловей» працював на ширшу аудиторію.

Я згоден з Віталієм у тому, що «Соловей» відпрацював би на Євробаченні не гірше. Пісню обрали більшістю, вона була вивчена і блогерами, і країнами, до неї був інтерес. Проте правила змінилися, і гурт зробив усе, щоб створити не менш сильну пісню. Чому «Шум» став для журі лідером? У цій пісні є хук («сію-вію»), що відразу чіпляє та залишається в підсвідомості, є лейтмотив етносопілки, є характер, нестандартні уповільнення і прискорення із зупинкою ― це вже драматургія. І дуже крутий рейв у фіналі ― це чудове рішення колективу, на яке звернули увагу журі деяких країн і писали мені про це під час конкурсу. А ідеальне володіння Катею вокалом у такому жанрі просто неперевершене.

Чи стежили ви за підготовкою гурту? За реакціями на пісню українців і європейської аудиторії?

Я намагаюся відмежовуватись від цього, але отримував фідбек з усіх боків, і розумів, що є зацікавленість і вона дуже висока. Мені трек дуже подобається. Ми навіть зробили перший офіційний ремікс на цю пісню з DJ NANA ще за два місяці до конкурсу і до реакцій загалом.

Ваше враження від виступу Go_A в Роттердамі? Чи все вдалося ― у пісні, подачі, постановці, костюмах?

Мені все дуже сподобалось. Усе було так, як я того хотів. Окрема вдячність за номер режисерам-постановникам Кості Томільченку й Олександру Братковському, за костюми ― Дмитру Куряті. Дуже сучасно і зі смаком, особливо масштабний фінал постановки. Усе це максимально збігалося з посланням і динамікою пісні. Особисто мене від побаченого просто прибило до дивана з відкритим ротом (сміється).

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На вашу думку, чому такий розрив в оцінках Go_A національними журі та глядацькою аудиторією конкурсу? Чи згодні ви з 9-м місцем за балами журі?

Звісно, я не згоден з 9-м місцем, але не забуваймо, що це 9-те місце з 26! І це дуже і дуже непогано. Розбіжність у балах глядачів і журі ― це нормально. Професіонали і звичайні глядачі дивляться по-різному. У журі свої пріоритети, а глядач ― це реальна картина того, що відбувається. Тому правило 50/50 ― розумне рішення для такого конкурсу. У Нацвідборі ми теж його дотримуємось, якщо ви пам’ятаєте.

Як продюсер, ви маєте відчувати гордість, що рік тому не помилилися в цьому гурті. Чи є таке?

Я гордий, що вперше за всю історію участі України в конкурсі Євробачення наша пісня повністю, від початку до кінця, а не частково, була виконана рідною мовою, ще й в етнічному жанрі. І посіла, по суті, 2-е місце у світі. Наше відео вже тиждень утримує лідерство в трендах ютубу, зібравши понад 10 млн переглядів. «Шум» у топі всіх можливих музичних чартів та лідирує в рейтингу Spotify. Отже, продовжуємо ШУМіти на весь світ ― ось це найважливіше. А якщо говорити конкретно про Нацвідбір, звісно, я вдячний каналу СТБ, що надає мені повноваження відкривати глядачеві нові імена. За останні кілька років ми показали, як стрімко розвивається українська музика, скільки в нас потужних і перспективних виконавців, які працюють у найрізноманітніших жанрах.

Як вам загалом пісні Євробачення-2021? Хто особливо зачепив? Чи згодні ви з п’ятіркою лідерів?

Мені сподобався трек представників Бельгії Hooverphonic ― це музика для естетів, дуже хорошої якості, вона тепер є в моєму плейлисті. Цікаві конкурсанти з Литви. Прекрасний учасник від Швейцарії, єдине, що мене збентежило, це приспів ― він дуже був схожий на приспів конкурсанта з Іспанії. А Кіпр взагалі вирішив нам нагадати про Леді Гагу. Цікавий швед, проте, на мій погляд, багато було прописано беквокалу і це зіграло йому в мінус, хоча сама композиція симпатична. Ну і, звісно, Італія. Це якраз той випадок, коли пісня поза конкурсом і просто музичне обличчя цього колективу. Що ще раз підтверджує, що зараз шаблони йдуть у небуття, і це добрий сигнал. Що стосується Франції ― для мене це було нудно, хоча музика в цій композиції прекрасна. Тут якраз відзначу роботу українського журі, їхні оцінки були максимально близькі до оцінок глядачів конкурсу.

Закінчення конкурсу означає лише одне ― що скоро розпочнеться підготовка до наступного року. Що ви хотіли б сказати артистам, які думають, чи варто подавати заявку на Нацвідбір-2022? Особливо молодим виконавцям, які вважають себе неформатом, недостатньо розкрученими, щоб претендувати на успіх у Нацвідборі, на Євробаченні і на підтримку широкої аудиторії.

Нацвідбір ― конкурс непростий, проте чесний, і цим він чудовий. Тут немає якихось підкилимних ігор, хоча багато хто щороку намагається їх знайти або вигадати. Важлива тільки пісня ― чіпляє вона аудиторію чи ні. І наскільки артист вірить у те, що виносить на сцену. Тому виконавцям скажу те, що повторюю весь час, скільки я є музичним продюсером Нацвідбору: дорогу на цей конкурс відкрито всім, хто відчуває, що їхня музика ― це музика майбутнього. Євробачення для молодих, і сьогодні це стало ще більш очевидним. Не бійтеся експериментувати, бути неформатними ― всі ці спеціальні для Євробачення пісні звучать одноманітно і нецікаво. І друге місце Go_A за голосуванням глядачів укотре це підтверджує.

І що ви хотіли б сказати майбутнім глядачам Нацвідбору?

Голосуйте серцем. Голосуйте за ту пісню, яка відгукнеться особисто вам найбільше. Натомість, коли визначиться переможець, ― утримайтеся від хейту, такого популярного в нашій країні, і знайдіть у собі сили підтримати нашого представника всією душею, навіть якщо у вас був інший фаворит. Повірте, там, на конкурсі, підтримка з дому дуже-дуже відчувається. Я в захваті від того, як музична тусовка цього року об’єдналася в підтримці Go_A. Це допомагає впоратися з труднощами, недосипанням та емоційними хвилюваннями. Потрапити на такий масштабний конкурс ― уже перемога для артиста, який представляє свою країну. І величезна відповідальність. Тому що на сцені Євробачення оцінюють лише пісню, подачу, енергетику, але не ім’я артиста. Ім’я запам’ятовують уже після конкурсу.

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