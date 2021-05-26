Руслан Квинта: о группе Go_A, Евровидении-2021 и Кате Павленко

Фурор коллектива Go_A, представившего Украину на Евровидении-2021, сегодня в топ-темах СМИ и соцсетей. НаШУМели на пятое место в общем зачете и второе по голосованию европейской аудитории, получили огромную поддержку от зарубежной прессы, делегаций песенного конкурса и соперников, ― есть чем гордиться. И сегодня мало кто помнит, как год назад, когда СТБ только-только объявил имена участников Национального отбора-2020, в ответ прозвучало: «Кто эти люди, и где известные артисты? С таким отбором мы никогда высоких мест на Евровидении не займем».

Сегодня мы поговорили с музыкальным продюсером Русланом Квинтой о том, как команда Нацотбора нашла группу Go_A, не было ли у организаторов мыслей о замене представителя, впечатлениях от выступления в Роттердаме и в целом о Евровидении этого года.

Руслан, так где же все-таки год назад были звезды?

В прошлом году в Правила отбора было внесено важное ограничение, согласно которому любой участник Национального отбора как потенциальный представитель страны на Евровидении не может иметь гастролей и другой концертной деятельности в Российской Федерации с 2014 года. Это правило закрыло дорогу в Нацотбор многим известным украинским артистам, которых так хотела бы видеть широкая аудитория. Зато открыло дорогу молодым исполнителям. Мы получили достаточно большое количество заявок и выбрали из них самых достойных и интересных ребят. Это первая причина. А вторую я озвучиваю каждый год: в большинстве своем наши известные и успешные артисты не готовы наравне с молодняком выслушивать оценки жюри и получать баллы от зрителей. А гарантировать выход в финал мы никому не можем, у нас все артисты равны. Насколько мне известно, в этом и было главное условие СТБ, когда канал только начинал работу с конкурсом в 2016 году, ― Нацотбор должен стать главной музыкальной площадкой страны, на которой и известные, и начинающие исполнители будут иметь равный шанс представить страну на Евровидении.

Помнится, в 2016-м Джамала не планировала участвовать в Нацотборе, и Константин Меладзе, который на тот момент являлся музыкальный продюсером отбора, смог ее переубедить. Результат мы все знаем ― Джамала выиграла и привезла Евровидение в Украину. Как вы нашли Go_A? Они подали заявку, или вы сами их пригласили?

Кроме того, что мы переслушиваем все поступающие на кастинг отбора заявки, параллельно все равно сами ищем что-то новое. У нас прекрасный коллектив и кастинг-отдел, мы постоянно делимся своими музыкальными находками. Группу Gо_A мы нашли по песне «Рано-раненько». Как сейчас помню, утром она у меня отобразилась в Apple music, я обратил на неё внимание, а вечером мне эту же песню прислала Наташа Франчук (креативный продюсер Нацотбора) ― мол, послушай, какой коллектив интересный, давай позовем. Утром следующего дня я уже звонил ребятам. Они были приятно удивлены, но отреагировали без особого энтузиазма, сказав примерно следующее: «мы не про конкурс и наша музыка не для Евровидения». Но я был убедителен и был очень рад, когда ребята согласились. Вот именно таких, которые уверены, что они «вне конкурса», я и ищу каждый год в Нацотбор.

Что вас как музыкального продюсера заставило тогда поверить в этот коллектив? Что зацепило в нем?

Во-первых, особый музыкальный взгляд и вкус. Второе ― это свежо и актуально. Электро фольк с элементами рейва ― необычно, а голос Кати ― это чистота и просто какая-то магия. Ну и самое главное, в их жанре они прекрасны и крайне убедительны. Евровидение ― это конкурс песни, и она, безусловно, должна быть хитовой. Но крайне важно, чтобы участник в этой песне был максимально органичным. А то, бывает, приходят ребята на отбор с интересным материалом, а какого-то внутреннего стержня не хватает. Go_A ― это как раз про органичность, убедительность на сцене и бешеную энергетику.

Из-за пандемии Евровидение в 2020 году отменили. По той же причине не проводился и Нацотбор-2021. Не было у вас мыслей, что, возможно, стоит использовать этот шанс и таки отправить на конкурс известного артиста?

Если вы имеете в виду «назначить известного артиста», то нет, таких мыслей не было, поскольку это не самый лучший вариант.

На суд жюри этого года Go_A подавали три песни: «Рано», «Церковка» и «Шум». Чем именно вас зацепил «Шум»? В чем вы увидели его потенциал? Например, по мнению вашего коллеги по Нацотбору Виталия Дроздова, «Соловей» работал на более широкую аудиторию.

Я согласен с Виталием в том, что «Соловей» отработал бы на Евровидении не хуже. Песню выбрали большинством, она была изучена и блогерами, и странами, к ней был интерес. Но правила изменились, и ребята очень постарались, чтобы написать не менее сильную песню. Почему «Шум» стал для жюри лидером? В этой песне есть хук («сію-вію»), что сразу цепляет и остаётся в подсознании, есть лейтмотив этносопилки, есть характер, нестандартные замедления и ускорения с остановкой ― это уже драматургия. И очень крутой рейв в финале ― это отличное решение коллектива, на которое обратили внимание жюри некоторых стран и писали мне об этом во время конкурса. А идеальное владение Катей вокалом в таком жанре дорогого стоит.

Следили ли вы за подготовкой группы? За реакциями на песню украинцев и европейской аудитории?

Я стараюсь себя от этого ограничивать, но до меня долетал фидбек со всех сторон, и я понимал, что интерес есть и он очень высок. Мне трек очень нравится. Мы даже сделали первый официальный ремикс на эту песню с DJ NANA ещё за два месяца до конкурса и до реакций в целом.

Ваше впечатление от выступления Go_A в Роттердаме? Все ли удалось – в песне, подаче, постановке, костюмах?

Мне все очень понравилось. Всё было так, как бы я того хотел. Отдельное спасибо за номер режиссерам-постановщикам Косте Томильченко и Саше Братковскому, за костюмы ― Диме Куряте. Очень современно и вкусно, особенно масштабный финал постановки. Все это максимально совпало с посылом и динамикой песни. Лично меня от увиденного просто прибило к дивану с открытым ртом (смеется).

По вашему мнению, почему такой разрыв в оценках Go_A национальными жюри и зрительской аудиторией конкурса? Вы согласны с 9-м местом по баллам жюри?

Конечно, я не согласен с 9-м местом, но давайте не забывать, что это 9-е место из 26! И это очень и очень неплохо. Вообще, несовпадение в баллах зрителей и жюри ― это нормально. Профессионалы и обычные зрители смотрят по-разному. У жюри свои приоритеты, а зритель ― это реальная картина происходящего. Поэтому правило 50/50 ― разумное решение для такого конкурса. В Нацотборе мы тоже ему следуем, если вы помните.

Как продюсер, вы должны чувствовать гордость, что год назад не ошиблись в этом коллективе. Есть такое?

Я горд, что впервые за всю историю участия Украины в конкурсе Евровидение наша песня полностью, от начала до конца, а не частично, прозвучала на родном языке, еще и в этническом жанре. И получила, по сути, 2-е место от мира. Наше видео уже неделю удерживает лидерство в трендах ютуба, собрав более 10 млн просмотров. «Шум» в топе всех возможных музыкальных чартов и лидирует в рейтинге Spotify. Значит, продолжаем ШУМеть на весь мир ― вот это самый важный момент. А если говорить конкретно о Нацотборе, конечно, я благодарен каналу СТБ, что дает мне полномочия открывать зрителю новые имена. За последние несколько лет мы показали, как стремительно развивается украинская музыка, сколько у нас крепких и перспективных исполнителей, работающих в самых разных жанрах.

Как вам в целом песни Евровидения-2021? Кто особо зацепил? Согласны ли вы с пятеркой лидеров?

Мне понравился трек представителей Бельгии Hooverphonic ― это музыка для эстетов, очень хорошего качества, она теперь в моем плейлисте. Интересные конкурсанты из Литвы. Прекрасный участник от Швейцарии, единственное, что меня смутило, это припев ― он очень был похож на припев конкурсанта из Испании. А Кипр вообще решил нам напомнить о Леди Гаге. Интересный швед, но, на мой взгляд, много было прописано бэк-вокала и это сыграло ему в минус, хотя сама композиция симпатичная. Ну и, конечно, Италия. Это как раз тот случай, когда песня вне конкурса и просто музыкальное лицо этого коллектива. Что ещё раз подтверждает, что сейчас шаблоны уходят в небытие, и это хороший сигнал. Что касается Франции ― для меня это было скучно, хотя музыка в этой композиции прекрасна. Тут как раз отмечу работу украинского жюри, их оценки были максимально близки к оценкам зрителей конкурса.

Окончание конкурса означает лишь одно – что скоро начнется подготовка к следующему году. Что бы вы хотели сказать артистам, которые думают, подавать или нет заявку на Нацотбор-2022? В особенности молодым артистам, которые считают себя неформатом, недостаточно раскрученными, чтобы претендовать на успех в Нацотборе, на Евровидении и на поддержку широкой аудитории.

Нацотбор ― конкурс непростой, но честный, и в этом его прелесть. Тут нет каких-то подковерных игр, хотя многие из года в год пытаются их найти или придумать. Важна только песня ― цепляет она аудиторию или нет. И насколько артист верит в то, что выносит на сцену. Поэтому исполнителям я скажу то, что повторяю все время, сколько являюсь музыкальным продюсером Нацотбора: дорога на этот конкурс открыта всем, кто чувствует, что их музыка ― это музыка будущего. Евровидение для молодых, и сегодня это стало еще более очевидным. Не бойтесь экспериментировать, показаться неформатными ― все эти специальные для Евровидения песни звучат однообразно и неинтересно. И второе место Go_A по голосованию зрителей в очередной раз это подтверждает.

И что бы вы хотели сказать будущим зрителям Нацотбора?

Голосуйте сердцем. Голосуйте за ту песню, которая откликнется лично вам сильнее всего. Но когда определится победитель ― воздержитесь от хейта, такого популярного в нашей стране, и найдите в себе силы поддержать нашего представителя всей душой, даже если у вас был другой фаворит. Поверьте, там, на конкурсе, поддержка из дома очень-очень чувствуется. Я в восторге от того, как музыкальная тусовка в этом году объединилась в поддержке Go_A. Это помогает справиться с трудностями, недосыпом и эмоциональными переживаниями. Оказаться на таком масштабном конкурсе ― уже победа для артиста, представляющего свою страну. И огромная ответственность. Потому что на сцене Евровидения оценивают лишь песню, подачу, энергетику, но не имя артиста. Имя запоминают уже после конкурса.

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