П’ять причин, чому нацвідбір на Євробачення став головною музичною подією України

Останні п’ять років до українського національного відбору, здається, прикута найбільша увага українців. Ви можете не дивитися сам пісенний конкурс Євробачення, але наприкінці зими точно обговорюєте з друзями і колегами, хто має на ньому представляти нашу країну, та з якою піснею. Бо обирають передусім саме глядачі. І мало хто вже пам’ятає, що так було не завжди. Розберемося, як останніми роками вирішувалася участь України у міжнародному пісенному конкурсі, і завдяки чому змінився сам нацвідбір.

2015-й. До цього національними відборами не цікавилися урядовці, та й масово не переймалися українці. Всі просто знали, що кожен рік Суспільний мовник обирає виконавця, який представлятиме країну на пісенному конкурсі. До того ж у 2015-му Україна пропустила участь в Євробаченні і хотілося не просто яскраво повернутися, а взагалі зробити відбір якісно іншим.

Після зустрічі Зураба Аласанії із Володимиром Бородянським (тодішні керівники Суспільного мовника та телеканалу СТБ) обом стало зрозуміло, що інтереси співпали. UA.Суспільне була цікава співпраця із найсильнішим у країні продакшеном, який мав великий досвід у виробництві масштабних проектів. Для СТБ було принципово зробити із нацвідбору загальнонаціональну подію, де обирати нашого представника буде вся країна.

Восени 2015-го команда телеканалу СТБ розпочала свій перший кастинг виконавців, які мали поборотися за право представити країну на Євробаченні 2016. І одразу зазначила: на одній сцені із зірками мають спробувати свої сили молоді гурти і виконавці. А щоб артисти думали про якісну пісню, а не про те, де шукати кошти в разі перемоги, СТБ за власним бажанням вирішив надавати переможцю нацвідбору допомогу у підготовці до великого Євробачення.

Напевне, мало хто знає, але перемога Джамали спочатку у нацвідборі, а потім вже на Євробаченні могла й не відбутися. Джамала вже мала невдалий досвід у 2010 році, коли прагнула потрапити на конкурс із піснею Smile, і після того не дуже вірила у цю історію для себе. На щастя для всіх нас, продюсерам відбору разом із Костянтином Меладзе вдалося переконати співачку, і пісня 1944 повернула Євробачення в Україну. Так почалася нова музична історія нашої країни.

Євробачення стає для України національним рухом, коли глядачі не тільки обирають, але й стежать за підготовкою і проводжають виконавця на міжнародний пісенний конкурс.

Найцінніше для глядача, і що особливо лоскоче нерви – голосування завжди важить більше, аніж думка професійного журі. Якщо балів порівну, перемагає той, кого обрали ми з вами. Ми проти того, аби призначати представника, обирати пісню має вся країна, – цієї позиції організатори нацвідбору дотримуються навіть тоді, коли через пандемію стався безпрецедентний випадок і Євробачення 2020 скасували. Проводити новий нацвідбір і відправити у Роттердам когось іншого, замість Go-A, продюсери не хотіли. Адже країна зробила свій вибір. І він виявився дуже вдалим.

Неформат – це те, що чув гурт Go-A багато разів за свою кар’єру. Хоча на сцені, саме в такому складі, як зараз, Go-A вже майже 10 років. Однак уявити, що вони переможуть у національному відборі, а згодом і завоюють мільйони прихильників у всьому світі – вони не могли.

Історія, як, здавалось би, не класичний для цього пісенного конкурсу гурт потрапив на нацвідбір, дуже цікава. Вона – про те, як можна відчути майбутній успіх виконавця, випадково почувши його пісню. Креативний продюсер національного відбору Наталя Франчук розповіла, що була в захваті, коли почула пісню Рано-Раненько. Поєднання українського фолку й сучасного звучання одразу зачепило продюсерів конкурсу. І Go-A запросили на прослуховування. А у відповідь почули: Ви точно нам телефонуєте? Де ми, а де Євробачення. Ми ж неформат. Проте на прослуховування погодилися. “Спасибі, що прийшли. Хоч настрій підняли”, – згадувала пізніше солістка гурту Катя Павленко фразу, з якою їх зустрів музичний продюсер відбору Руслан Квінта.

Згодом, коли гурт таки потрапив у прямі ефіри національного відбору, усвідомили – команда СТБ максимально намагається прикрасити та водночас зберегти ЇХНЮ ідею пісні Соловей. Саме тоді, як розповідала в інтерв’ю Катя Павленко, вперше з’явилася думка: може, і у нас є шанси на перемогу? Вже у фіналі Go-A підтримали глядачі, у них закохалося журі. А результат ви самі бачите.

Минулого року правила національного відбору на Євробачення оновилися. З’явилось важливе обмеження: будь-який учасник національного відбору – як потенційний представник країни на Євробаченні – не може мати гастролей і концертів в Росії з 2014 року. Така умова була додана після нацвідбору 2019, коли перемогла співачка Maruv.

Це нововведення команда СТБ змогла перетворити на нове звучання національного відбору. І відкрити дорогу молодим артистам, які до цього мали зовсім невеличкий фан-клуб і не були відомі широкому загалу.

Коли спостерігаєш за підготовкою до національного відбору, одразу видно, що із кожним учасником організатори довго спілкуються і завжди намагаються зрозуміти, в чому їхня фішка. Це роблять ведучі, продюсери, оператори, постановники, гримери і костюмери. Оскільки, за кращими традиціями СТБ, за кілька хвилин на сцені треба показати найяскравіше в людині. Представити номер і пісню так, аби глядачі полюбили її навіть через екрани телевізорів.

За п’ять років нацвідборів на СТБ ми обирали між виконавцями і гуртами, які вже мають великий досвід на сцені, і тими, яких чули лише в інтернеті та на фестивалях. Особисто у мене є плейлист з улюблених пісень останніх років, де чудово поєдналися гурти, які для мене відкрила команда СТБ. Там Pur:Pur, The Erised, Tvorchi, FO SHO, KRUT, і звісно, Go-A. Тому дуже дивно щороку читати коментарі, що у відбір мають запрошувати переважно відомих і успішних артистів, які стовідсотково принесуть нам перемогу на Євробаченні. Адже не секрет, що відомі й знамениті не завжди-то й готові стояти на одній конкурсній сцені поруч із юними колегами, вислухувати таку саму критику від суддів.

Андрій Данилко став людиною-мемом, а жарти Сергія Притули живуть своїм життям в інтернеті. Це ще одна причина, чому національний відбір, який роблять СТБ і UA.Суспільне, став культовим. Допомагає глядачам розібратися в музиці та якості виконання професійне журі. За п’ять років організації нацвідбору телеканалом СТБ учасників оцінювали Костянтин Меладзе, Руслана, Джамала, Євген Філатов, Тіна Кароль, Віталій Дроздов і зірка суддівського корпусу – Андрій Данилко. Якщо ви ще не бачили – погугліть, як влучні коментарі Данилка щодо пісень учасників відбору стають мемами. Чого тільки варті розповіді про те, як Андрій Михайлович слухає пісні з нацвідбору разом із водієм Романом!

Сергія Притулу як ведучого полюбили за те, що він вміє поставити правильні запитання, аби розібрати ситуацію, але й захистити виконавців від суддівської критики. Гострі жарти у бік журі й учасників фани збирають для окремих YouTube-роликів. Складно уявити нині нацвідбір повністю серйозним і спокійним, без гумору Притули.

Рішення СТБ допомагати переможцю нацвідбору готуватися до Євробачення дає видимий результат – щороку нацвідбір запалює все більше нових зірок. А виступ України на сцені Євробачення – це завжди якісне шоу і вихід у фінал. Якщо в Роттердам їде Go-A, то потрібно зробити і доправити в Нідерланди величезний пліт. Якщо в Лісабоні представляє країну Melovin, то десятки людей створюють кількаповерхову конструкцію, яка має правильно палати вогнем.

Щороку фан-клуби Євробачення виступи України визнають як нестандартні та одними із найсильніших. Менеджер Youtube-каналу Євробачення Стейн Смулдерс зізнається, що завжди із задоволенням спостерігає саме за українським нацвідбором. А команда нацвідбору відмітила, що в останні роки до України їдуть журналісти з усієї Європи, аби побачити, як ми обираємо нашого представника.

З 2016-го відбір учасника на Євробачення від України став великою національною подією. Ми вболіваємо, ми голосуємо, ми погоджуємося чи не погоджуємося, але все одно спостерігаємо за одним із найсильніших проектів українського телебачення. Особисто я вже не можу уявити підготовку України до Євробачення без командної роботи СТБ і UA.Суспільне.

Тому із нетерпінням чекаю наступного року, щоб знову насолоджуватись якісною музикою і захоплюватись креативним підходом команди СТБ до конкурсного номеру України. Як казав Руслан Квінта: на сцені Євробачення оцінюють лише пісню, подачу, енергетику, але не ім’я артиста. Ім’я запам’ятовують уже після конкурсу. Тож чекаємо на нові імена.

