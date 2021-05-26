Українці Go_A очолили світовий чарт топ-50 трендових пісень на Spotify

Днями Україна посіла 5-те місце на конкурсі Євробачення-2021 за сумою балів від журі країн-учасниць та голосів телеглядачів. Утім, за голосами глядачів Україна посіла друге місце після Італії, тоді як за голосами національних журі вона була аж дев’ятою. А вже сьогодні український гурт Go_A очолив світовий чарт топ-50 трендових пісень на Spotify!

Go_A очолив світовий чарт топ-50 трендових пісень на Spotify. Пісня-переможець Євробачення «Zitti E Buoni» гурту Maneskin посідає 4-ту сходинку в тому ж самому чарті. Також трек Go_A захопив iTunes і хіт-паради країн Європи в Apple Music. Оце так пошуміли!

Нагадаємо, колектив Go_A з піснею «Соловей» у 2020 році став переможцем Національного відбору на Євробачення, який з 2016 року спільно проводять телеканали СТБ та UА: ПЕРШИЙ. Оскільки через пандемію у 2020 році конкурс скасували, організатори Нацвідбору вирішили не проводити новий відбір і дати можливість Go_A представити Україну на Євробаченні-2021. Гурт підготував три нові пісні, з яких національне журі вибрало «Шум».

Музичний продюсер Національного відбору ― Руслан Квінта.

Креативна продюсерка Нацвідбору ― Наталія Франчук.

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