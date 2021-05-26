Украинцы Go_A возглавили мировой чарт топ-50 трендовых песен на Spotify

На днях Украина заняла 5-е место на конкурсе по сумме баллов от жюри стран-участниц и голосов телезрителей. Впрочем, по голосам зрителей Украина заняла второе место после Италии, тогда как за голосами национальных жюри она была аж девятой. А уже сегодня украинская группа Go_A возглавила мировой чарт топ-50 трендовых песен на Spotify!

Go_A возглавил мировой чарт топ-50 трендовых песен на Spotify. Песня-победитель Евровидения «Zitti E Buoni» группы Maneskin занимает 4-ю строчку в том же чарте. Также трек Go_A захватил iTunes и хит-парады стран Европы в Apple Music. Вот так пошумели!

Напомним, коллектив Go_A с песней «Соловей» в 2020 году стал победителем Национального отбора на Евровидение, который с 2016 года совместно проводят телеканалы СТБ и UА: ПЕРШИЙ. Поскольку из-за пандемии в 2020 году конкурс отменили, организаторы Нацотбора решили не проводить новый отбор и дать возможность Go_A представить Украину на Евровидении-2021. Группа подготовила три новые песни, из которых национальное жюри выбрало «Шум».

Музыкальный продюсер Национального отбора ― Руслан Квинта.

Креативный продюсер Нацотбора ― Наталья Франчук.

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