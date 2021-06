«Шум» гурту Gо_A посів друге місце в чарті 50 Viral Spotify у США

Через три тижні після Євробачення-2021 хіт українського гурту Go_A «Shum» продовжує підкорювати серця меломанів світу.

Хіт «Shum» гурту Gо_A опинився на другому місці чарту 50 Viral Spotify у США. Перше місце в ньому посідає пісня переможців Євробачення-2021 Måneskin «I Wanna Be Your Slave», яку гурт представив у березні 2021 року. А переможна пісня італійських рокерів «Zitti e Buoni» посідає в американському чарті четверте місце.

У глобальному чарті Spotify, який «Shum» від Gо_A очолювала деякий час після закінчення Євробачення-2021, станом на 15 червня пісня займає десятий рядок. Цікаво, що хіт переможців Євробачення-2021 Måneskin «Zitti e Buoni» перебуває в ньому на 17-му місці. Перше місце в чарті ― у танцювального хіта «Paty Trem Barbie», яку виконують MC Magrella feat. DJ Anderson do Paraíso.

Нагадуємо, на початку червня «Shum» стала першою українськомовною піснею, що потрапила до глобального чарту Billboard 200, посівши 80-ту позицію.

За результатами гранд-фіналу Євробачення-2021 гурт Gо_A посів п’яте місце, водночас згідно з глядацьким голосуванням — друге місце. Переможцем став італійський гурт Måneskin, який у глядацькому голосуванні посів перше місце, а за оцінками журі ― четверте.

