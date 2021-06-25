Последние пять лет к украинскому национальному отбору, кажется, приковано наибольшее внимание украинцев. Вы можете не смотреть сам песенный конкурс Евровидение, но в конце зимы точно обсуждаете с друзьями и коллегами, кто на нем будет представлять нашу страну, и с какой песней. Поскольку выбирают прежде всего именно зрители. И мало кто уже помнит, что так было не всегда. Разберемся, как в последние годы решалось участие Украины в международном песенном конкурсе, и благодаря чему изменился сам нацотбор.

Нацотбор должен стать общенациональным событием, а не очередным музыкальным конкурсом

2015-й. До этого национальными отборами не интересовались чиновники, да и массово не увлекались украинцы. Все просто знали, что каждый год Общественный вещатель выбирает исполнителя, который будет представлять страну на песенном конкурсе. К тому же в 2015-м Украина пропустила участие в Евровидении, и хотелось не просто ярко вернуться, а вообще сделать отбор качественно другим.

После встречи Зураба Аласании и Владимира Бородянского (тогдашние руководители UA.Суспильне и телеканала СТБ) обоим стало понятно, что интерес совпал. UA.Суспильне было интересно сотрудничество с сильнейшим в стране продакшеном, который имел большой опыт в производстве масштабных проектов. Для СТБ было принципиально сделать из нацотбора общенациональное событие, где выбирать нашего представителя будет вся страна.

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Осенью 2015 года команда телеканала СТБ начала свой первый кастинг исполнителей, которые должны были побороться за право представить страну на Евровидении 2016. И сразу отметила: на одной сцене со звездами имеют попробовать свои силы молодые группы и исполнители. А чтобы артисты думали о качественной песне, а не о том, где искать средства в случае победы, СТБ по собственному желанию решил предоставлять победителю нацотбора помощь в подготовке к большому Евровидению.

Вероятно, мало кто знает, но победа Джамалы сначала в нацотборе, и потом уже на Евровидении могла и не состояться. Джамала уже получила неудачный опыт в 2010 году, когда стремилась попасть на конкурс с песней Smile, и после этого не очень верила в эту историю для себя. К счастью для всех нас, продюсерам отбора вместе с Константином Меладзе удалось убедить певицу, и песня 1944 вернула Евровидение в Украину. Так началась новая музыкальная история нашей страны.

Евровидение становится для Украины национальным движением, когда зрители не только выбирают, но и следят за подготовкой и провожают исполнителя на международный песенный конкурс.

Самое ценное для зрителя, и особенно щекочет нервы — голосование всегда важнее, чем мнение профессионального жюри. Если баллов поровну, побеждает тот, кого выбрали мы с вами. Мы против того, чтобы назначать представителя, выбирать песню должна вся страна, — этой позиции организаторы нацотбора придерживаются даже тогда, когда из-за пандемии произошел беспрецедентный случай и Евровидение 2020 отменили. Проводить новый нацотбор и отправлять в Роттердам кого-то другого, вместо Go-A, продюсеры не хотели. Ведь страна сделала свой выбор. И он оказался очень удачным.

Вы точно нам звоните? Где мы, а где Евровидение

Неформат — это то, что слышала группа Go-A много раз за свою карьеру. Хотя на сцене, именно в таком составе, как сейчас, Go-A уже почти 10 лет. И представить, что они победят в национальном отборе, а впоследствии и завоюют миллионы поклонников во всем мире — они не могли.

История, как, казалось бы, не классическая для этого песенного конкурса группа попала на нацотбор, очень интересная. Она — о том, как можно почувствовать будущий успех исполнителя, случайно услышав его песню.

Креативный продюсер национального отбора Наталья Франчук рассказала, что была в восторге, когда услышала песню Рано-Раненько. Сочетание украинского фолка и современного звучания сразу зацепило продюсеров конкурса. И Go-A пригласили на прослушивание. А в ответ услышали: Вы точно нам звоните? Где мы, а где Евровидение. Мы же неформат. Однако на прослушивание согласились. “Спасибо, что пришли. Хотя бы настроение подняли”, — вспоминала позже солистка группы Катя Павленко фразу, с которой их встретил музыкальный продюсер отбора Руслан Квинта.

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Впоследствии, когда группа таки попала в прямые эфиры национального отбора, осознали — команда СТБ максимально старается украсить и одновременно сохранить ИХ идею песни Соловей. Именно тогда, как рассказывала в интервью Катя Павленко, впервые появилась мысль: может, и у нас есть шансы на победу? Уже в финале Go-A поддержали зрители, в них влюбилось жюри. А результат вы сами видите.

Новые правила — новые имена

В прошлом году правила национального отбора на Евровидение обновились. Появилось важное ограничение: любой участник национального отбора — как потенциальный представитель страны на Евровидении — не может иметь гастролей и концертов в России с 2014 года. Такое условие добавили ​​после нацотбора 2019, когда победила певица Maruv.

Это нововведение команда СТБ смогла превратить в новое звучание национального отбора. И открыть дорогу молодым артистам, которые до этого имели совсем небольшой фан-клуб и были неизвестны широкой публике.

Когда наблюдаешь за подготовкой к национальному отбору, сразу видно, что с каждым участником организаторы долго общаются и всегда пытаются понять, в чем их фишка. Это делают ведущие, продюсеры, операторы, постановщики, гримеры и костюмеры. Потому что, по лучшим традициям СТБ, за несколько минут на сцене нужно показать самое яркое в человеке. Представить номер и песню так, чтобы зрители полюбили ее даже через экраны телевизоров.

За пять лет нацотбора на СТБ мы выбирали между исполнителями и группами, которые уже имеют большой опыт на сцене, и теми, кого слышали только в интернете и на фестивалях. Лично у меня есть плейлист из любимых песен последних лет, где прекрасно сочетаются группы, которые для меня открыла команда СТБ. Там Pur: Pur, The Erised, Tvorchi, FO SHO, KRUT, и конечно, Go-A. Поэтому очень странно ежегодно читать комментарии, мол, на отбор должны приглашать преимущественно известных и успешных артистов, которые точно принесут нам победу на Евровидении. Ведь не секрет, что известные и знаменитые не всегда-то и готовы стоять на одной конкурсной сцене рядом с юными коллегами, выслушивать такую ​​же критику от судей.

Как говорил когда-то Данилко: Какое красивое шото!

Андрей Данилко стал человеком-мемом, а шутки Сергея Притулы живут своей жизнью в интернете. Это еще одна причина, почему национальный отбор, который делают СТБ и UA.Суспильне, стал культовым. Помогает зрителям разобраться в музыке и качестве исполнения профессиональное жюри. За пять лет организации нацотбора телеканалом СТБ участников оценивали Константин Меладзе, Руслана, Джамала, Евгений Филатов, Тина Кароль, Виталий Дроздов и звезда судейского корпуса — Андрей Данилко. Если вы еще не видели — погуглите, как меткие комментарии Данилко о песнях участников отбора становятся мемами. Чего только стоят рассказы о том, как Андрей Михайлович слушает песни с нацотбора вместе с водителем Романом!

Сергея Притулу как ведущего полюбили за то, что он умеет поставить правильные вопросы, чтобы не только разобрать ситуацию, но и защитить исполнителей от судейской критики. Острые шутки в сторону жюри и участников фаны собирают для отдельных YouTube-роликов. Сложно представить сейчас нацотбор полностью серьезным и спокойным, без юмора Притулы.

Украина всегда отличается сильным выступлением

Решение СТБ помогать победителю нацотбора готовиться к Евровидению дает видимый результат — ежегодно нацотбор зажигает все больше новых звезд. А выступление Украины на сцене конкурса — это всегда качественное шоу и выход в финал. Если в Роттердам едет Go-A, то нужно сделать и доставить в Нидерланды огромный плот. Если в Лиссабоне представляет страну Melovin, то десятки людей создают многоэтажную конструкцию, которая должна правильно гореть огнем.

Ежегодно фан-клубы Евровидения выступления Украины признают нестандартными и одними из самых сильных. Менеджер Youtube-канала Евровидения Стейн Смулдерс признается, что всегда с удовольствием наблюдает именно украинский нацотбор. А команда нацотбора отметила, что в последние годы в Украину едут журналисты со всей Европы, чтобы увидеть, как мы выбираем нашего представителя.

С 2016-го отбор участника на Евровидение от Украины стал большим национальным событием. Мы болеем, мы голосуем, мы соглашаемся или не соглашаемся, но все равно наблюдаем за одним из сильнейших проектов украинского телевидения. Лично я не могу представить подготовку Украины к Евровидению без командной работы СТБ и UA.Суспильне.

Поэтому с нетерпением жду следующего года, чтобы вновь наслаждаться качественной музыкой и восхищаться креативным подходом команды СТБ конкурсного номера Украины. Как говорил Руслан Квинта: на сцене Евровидения оценивают только песню, подачу, энергетику, но не имя артиста. Имя запоминают уже после конкурса. Поэтому ждем новые имена.

Источник: Анастасия Ечкалова, fakty.com.ua

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