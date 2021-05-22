На Евровидении-2021 от Исландии выступила группа Daði og Gagnamagnið с песней «10 Years». Один из участников группы заболел коронавирусом, поэтому зрители увидели запись резервного видео. Читайте информацию об участнике Daði og Gagnamagnið и слушайте песню «10 Years» в нашем материале!

Евровидение 2021 — смотреть онлайн 2 полуфинал на СТБ

О группе Daði og Gagnamagnið

Для солиста Дани Фрейра музыка и семья всегда на первом месте. Это две основные составляющие жизни. Они вдохновляют и мотивируют его реализовать свои амбиции, а также поддерживают тесную связь с любимой Исландией.

Дани увлеченно изучает разнообразный ежегодный взрыв поп-музыки, которым является Евровидение. Поэтому тщательно подошел к подготовке и аранжировке своей композиции под названием «10 Years».

Отметим, что в прошлом году в Роттердаме не было соревнований, но его песня «Think About Things» 2020 года стала чрезвычайно заразительной танцевальной сенсацией. Трек транслировался более семидесяти миллионов раз на Spotify и попал в официальные топ-40 чартов Великобритании, Швеции и Ирландии.

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О песне «10 Years»

Уникальные хоровые звуки в песне «10 Years» — это образцы вокала тысячи разных людей со всего мира, которым было предложено внести свои индивидуальные голоса для звучания. Дани даже убедил своих родителей присоединиться и спеть.



Трансляция финала грандиозного песенного конкурса Евровидение-2021 традиционно состоится в эфирах телеканалов СТБ и UА: Перший 22 мая в 22:00, а также онлайн на сайте stb.ua. Комментатором будет Сергей Притула.

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