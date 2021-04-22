Швейцария определилась с участником, который будет представлять страну на песенном конкурсе Евровидение-2021. Им стал исполнитель Gjon’s Tears, который выступит с песней «Tout l’Univers». Подробности — в материале.

Больше по теме: Евровидение-2021: участник от Польши RAFAŁ с песней «The Ride»

Гьон Мухарремай еще в детстве мечтал стать известным певцом. Впервые он вышел на сцену, будучи маленьким мальчиком: принял участие в постановке пьесы Элвиса Пресли «Не могу не влюбиться в тебя». Игра Гьона так понравилась его дедушке, что тот привел внука на одно из телешоу в Албании. И парню удалось покорить зрителей: он занял третье место в проекте «Got Talent». Через год Гьон вышел в полуфинал «Switzerland’s Got Talent», а в 2019 году дошел до того же этапа в «The Voice» (Франция).

Певец признается, что музыка дает ему возможность дарить людям радость и положительные эмоции.

Больше по теме: UΛ:Суспільне мовлення и телеканал СТБ обеспечили подготовку Go_A к выступлению на Евровидении

На песенном конкурсе Евровидение-2021 в Роттердаме Gjon’s Tears выступит с песней «Tout l’Univers».

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.