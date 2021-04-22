Евровидение-2021: участник от Швейцарии Gjon’s Tears с песней «Tout l’Univers»
Швейцария определилась с участником, который будет представлять страну на песенном конкурсе Евровидение-2021. Им стал исполнитель Gjon’s Tears, который выступит с песней «Tout l’Univers». Подробности — в материале.
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Гьон Мухарремай еще в детстве мечтал стать известным певцом. Впервые он вышел на сцену, будучи маленьким мальчиком: принял участие в постановке пьесы Элвиса Пресли «Не могу не влюбиться в тебя». Игра Гьона так понравилась его дедушке, что тот привел внука на одно из телешоу в Албании. И парню удалось покорить зрителей: он занял третье место в проекте «Got Talent». Через год Гьон вышел в полуфинал «Switzerland’s Got Talent», а в 2019 году дошел до того же этапа в «The Voice» (Франция).
Певец признается, что музыка дает ему возможность дарить людям радость и положительные эмоции.
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На песенном конкурсе Евровидение-2021 в Роттердаме Gjon’s Tears выступит с песней «Tout l’Univers».
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