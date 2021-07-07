Несколько лет назад украинский Нацотбор открыл феноменальную и самобытную группу, которая уже в этом году разорвала своим зажигательным «Шумом» всю Европу! После успешного выступления на Евровидении украинский коллектив Gо_A уже успел покорить крупнейшие музыкальные площадки мира ― Spotify и чарты Apple Music. А что еще изменилось в жизни музыкантов? И почему солистка Go_A сначала не верила в свой успех? Читайте прямо сейчас!

О начале великой истории

Когда мы выпустили трек «Рано-раненько», который случайно услышал Руслан Квинта, он попросил, чтобы нас нашли и пригласили принять участие в Национальном отборе на Евровидение. Мы как-то так посидели, подумали и решили все-таки попробовать. Хотя, честно говоря, надежд сильных по поводу этого не было. Ведь мы уже семь лет работали как группа и привыкли, что ничего справедливого в мире не бывает. Но я пришла к Тарасу, говорю: слушай, есть такая песня, давай мы вместе сделаем ее классной? И так получилось, что мы прошли. Я помню момент, когда мы приехали на прослушивание и Руслан Квинта сказал такую ​​фразу: «Спасибо, что пришли! Хоть настроение подняли!». Я эту фразу очень хорошо запомнила, подумала, что, наверное, это хороший знак. 25 декабря мы ждали результатов. И я помню, что сидела на корпоративе с хором ветеранов. Позже увидела, что мой телефон разрывается и ничего не происходит. В тот день все знакомые отмечали в постах, что мы прошли в 16-ку. Мы были шокированы!

О подготовке к Нацотбору

Мы очень долго искали ресурсы, ведь нужны были костюмы, досвести трек, поставить номер. Мы с Тарасом, по сути, делали все вдвоем всегда. Тогда мы пришли на эту планерку на СТБ и познакомились с командой, которая занималась Нацотбором. Они очень удивились, что нас только двое, но затем за 15 минут мы придумали концепт нашего номера. СТБ нам максимально помог в том, чтобы воплотить нашу идею в реальность. Еще был интересный момент с костюмами. Когда мы их впервые увидели, я надела красное платье, мне очень понравилось. Многие люди даже не узнали меня. В то время я к этому относилась вообще, как к интересному опыту. Нацотбор очень сильно поменял все. И я помню, когда мы увидели эту графику, костюмы, конечный результат, мы были очень довольны. Самое главное, что команда проекта почувствовала нас, почувствовала нашу музыку.

Об эмоциях после выигрыша Нацотбора

Во-первых, я не могла в это поверить. Многие говорили, что я была безэмоциональная, когда мы выиграли. Но, честно говоря, у меня внутри такое творилось, что если бы я не сдерживала свою эмоцию, то не знаю, что бы там было. Нас начали звать на какие-то пресс-конференции, интервью. Началась очень активная подготовка к Евровидению. И я помню, что это все было как во сне. Куча интервью, куча людей, куча внимания. Очень интересный период.

Об истощении после Нацотбора

Эмоциональное истощение было потом. Тогда мы не понимали, что будет дальше, ведь началась подготовка. Было очень сложно. Потому что когда ты знаешь, что делаешь, то гораздо проще. Каждый день были какие-то новости. А потом случился коронавирус, и Евровидение перенесли на год. Мы не расстроились, а поняли, что за этот год мы лучше подготовимся. Сейчас мы делаем то же самое, что и восемь лет назад. Просто сейчас это кому-то нужно.

О концертах

У нас был первый концерт зимой, в условиях коронавируса. Пригласили нас выступать на арт-завод «Платформа». И я прихожу на концерт, стою, слушаю группы, понимаю, что ко мне все подходят фотографироваться. А я не могу понять, почему. И когда мы вышли на сцену, я увидела, что людей просто края не видно. И для меня это было очень большое удивление. А потом, когда мы приехали с Евровидения, выхожу из подъезда, а меня там дети ждали. Они по сториз поняли, где я живу, и решили прийти сфотографироваться со мной. Сейчас мы нацелены на то, чтобы нас признали в шоу-бизнесе. Мы нацелены на то, чтобы найти своего слушателя. Так было всегда.

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