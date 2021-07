Два роки тому український Нацвідбір відкрив феноменальний і самобутній гурт, який уже цьогоріч розірвав своїм запальним «Шумом» усю Європу! Після успішного виступу на Євробаченні український колектив Gо_A уже встиг підкорити найбільші музичні майданчики світу ― Spotify і чарти Apple Music. А що ще змінилося в житті музикантів? І чому солістка Go_A спочатку не вірила у свій успіх? Читайте просто зараз!

Колись ми випустили трек «Рано-раненько», який випадково почув Руслан Квінта. Він попросив, щоб нас знайшли і запросили взяти участь у Національному відборі на Євробачення. Ми якось так посиділи, подумали і вирішили все-таки спробувати. Хоча, чесно кажучи, сподівань сильних щодо цього не було. Адже ми вже сім років працювали як гурт і звикли, що нічого справедливого у світі не буває. Але я прийшла до Тараса, кажу: слухай, є така пісня, давай ми зробимо її разом класною? І так вийшло, що ми пройшли. Я пам’ятаю момент, коли ми приїхали на прослуховування і Руслан Квінта сказав таку фразу: «Спасибі, що прийшли! Хоч настрій підняли!». Я цю фразу дуже добре запам’ятала, подумала, що, мабуть, це хороший знак. 25 грудня ми чекали на результати. І я пам’ятаю, що сиділа на корпоративі з хором ветеранів. Пізніше побачила, що мій телефон розривається і щось відбувається. У той день усі знайомі позначали в постах, що ми пройшли в 16-ку. Ми були шоковані!

Ми дуже довго шукали ресурси, адже потрібні були костюми, дозвести трек, поставити номер. Ми з Тарасом, по суті, робили все вдвох завжди. Тоді ми прийшли на цю планерку на СТБ і познайомилися з командою, яка займалася Нацвідбором. Вони дуже здивувалися, що нас тільки двоє, але потім за 15 хвилин ми придумали концепт нашого номеру. СТБ нам максимально допоміг у тому, щоб втілити нашу ідею в реальність. Ще був цікавий момент із костюмами. Коли ми їх вперше побачили, я одягнула червону сукню, мені дуже сподобалося. Багато людей навіть не впізнали мене. У той час я до цього ставилася взагалі як до цікавого досвіду. Нацвідбір дуже сильно змінив усе. І я пам’ятаю, коли ми побачили цю графіку, костюми, кінцевий результат, ми були дуже задоволені. Найголовніше, що команда проєкту відчула нас, відчула нашу музику.

По-перше, я не могла в це повірити. Багато хто казав, що я була беземоційна, коли ми виграли. Але, чесно кажучи, в мене всередині таке робилося, що якби я не стримувала свою емоцію, то не знаю, що б там було. Нас почали кликати на якісь пресконференції, інтерв’ю. Почалася дуже активна підготовка до Євробачення. І я пам’ятаю, що це все було як уві сні. Купа інтерв’ю, купа людей, купа уваги. Дуже цікавий період.

Емоційне виснаження було потім. Коли ми не розуміли, що буде далі, адже почалась підготовка. Було дуже складно. Бо коли ти знаєш, що робиш, то набагато простіше. Щодня були якісь новини. А потім стався коронавірус, і Євробачення перенесли на рік. Ми не засмутилися, а зрозуміли, що за цей рік ми краще підготуємось. Зараз ми робимо те ж саме, що й вісім років тому. Просто зараз це комусь потрібно.

У нас був перший концерт узимку, в умовах коронавірусу. Запросили нас виступати на арт-завод «Платформа». І я приходжу на концерт, стою, слухаю гурти, розумію, що до мене всі підходять фотографуватися. А я не можу зрозуміти чому. І коли ми вийшли на сцену, я побачила, що людей просто краю не видно. І для мене це було дуже велике здивування. А потім, коли ми приїхали з Євробачення, виходжу з під’їзду, а мене там діти чекали. Вони по сторіз зрозуміли, де я живу, і вирішили прийти сфоткатись зі мною. Зараз ми націлені на те, щоб нас визнали в шоу-бізнесі. Ми націлені на те, щоб знайти свого слухача. Так було завжди.

