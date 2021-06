Відомий український музичний журналіст Ігор Панасов в інтерв’ю сайту «Новое время» проаналізував український Нацвідбір, який уже п’ять років проходить у новому форматі і дарує Україні додатковий привід для гордощів. Читайте найцікавіші висловлювання Ігоря Панасова просто зараз!

У лютому 2016 року телеканал СТБ і суспільний мовник UA: Суспільне вперше спільно провели Національний відбір України на Міжнародний пісенний конкурс Євробачення в новому форматі. За п’ять років він став справжнім фестивалем нової актуальної української музики, допоміг українському глядачеві дізнатися і полюбити її. За цей час на сцені Нацвідбору виступили 60 виконавців.

Український музичний оглядач, директор з розвитку музичної премії Yuna Ігор Панасов проаналізував феномен успіху Gо_A і роль у цьому українського Нацвідбору на Євробачення.

Напередодні фіналу Євробачення ви спрогнозували перемогу Maneskin. Чи помітили ви якусь тенденцію у виборі переможців за останні роки? І чи йде український Нацвідбір у ногу з часом?

Жодної яскраво вираженої тенденції на Євробаченні я не бачу за останні роки, крім того, що вибираються в переможці артисти, які вирізняються як характер, особистість, персонаж. Пісня йде вже другим планом. І це, на мій погляд, відображає загальну світову тенденцію шоу-бізнесу, що не музика є ключовим параметром, за яким визначається нинішній сильний гравець у музичній індустрії, а людина — особистість, смисли, образи, які вона несе з собою. Наприклад, Біллі Айліш, остання топова світова зірка, — це ж цілий архетип, який виражає собою сучасного підлітка, що шукає своє місце в бурхливому світі і досить сильно страждає під час цих пошуків.

Якщо міркувати в цьому напрямі, то, обираючи O.Torvald або Melovin, Україна та її Нацвідбір дійсно слідували цьому тренду. O.Torvald у 2017 році співали антивоєнну пісню в рок-ключі, абсолютно органічно і гармонійно, із власним стилем, подачею і духом часу тієї країни, яку вони представляють. І виділялися на тлі інших учасників.

Melovin — один з небагатьох наших артистів, що виріс із талант-шоу, які у нас не виробляють зірок, якщо тільки учасника не підхопив вчасно продюсер. Але найчастіше це не переможці — Alekseev, Tayanna, Kazka не вигравали цих шоу, але виросли в статусі, тому що почали співпрацювати з продюсерами і менеджерами. І ось на такому тлі Melovin стає зіркою, і при цьому він переможець «X-Фактор», тобто це особлива постать. Його перемога на Нацвідборі свідчила про те, що журі разом із глядачами в сумі зійшлися на тому, що цей герой гідний права представляти країну.

Тому в більшості випадків, мені здається, наш Нацвідбір іде саме за цим трендом: незвичайний, яскравий, насичений персонаж та історія, що стоїть за ним, або історія більша за самого персонажа, як у випадку з O.Torvald або Джамалою.

Часто можна почути претензії, чому ми не відправляємо на Євробачення відомих виконавців? Ті ж Go_A викликали величезний негатив на себе, коли виграли Нацвідбір: мовляв, хто це? З огляду на європейський посмак від виступу Gо_A, який триває досі (перші місця в рейтингах Spotify, Amazon Music, Apple Music, потрапляння до чарту Billboard), чи виграшна це тактика ― вибирати невідомих, маловідомих виконавців, чи все-таки ні?

Тут досить простий показник, щоб зрозуміти, виграшна чи невиграшна тактика. Ми дивимося на зайняті місця і розуміємо, що, грубо кажучи, раз на раз не випадає. Тобто саме цей оновлений Нацвідбір вибрав свого часу Джамалу, яка поїхала і виграла. Саме цей Нацвідбір вибрав свого часу O.Torvald, який посів 24-те місце з 26. Цей же Нацвідбір вибрав Go_A, які посіли почесне п’яте місце і зробили такий фурор, що вся країна пишається ними. Melovin країна теж пишалася, але він зайняв 17-те місце.

Це свідчить про те, що тактика не виграшна і не програшна. Усе залежить від того, чи потрапляє артист, обраний нами, в загальний настрій європейських телеглядачів, ситуативний дух часу, тому що багато залежить від настрою людей, які голосують.

Якщо не шукати зараз теорій змов і не намагатися мислити геополітикою (хоча важко не думати геополітикою у зв’язку з Євробаченням), значить, у людей, які є експертами, дивляться і оцінюють номери, більше претензій до українських артистів, ніж у слухачів. Виходить, наші артисти вміють захопити серця людей, вміють сподобатися аудиторії. Але при цьому вони недостатньо переконливі для експертів шоу-бізнесу з різних країн, які залучаються для голосування.

Я зараз не робитиму жодного висновку з цього, це просто думка, яку є сенс обмірковувати, зокрема й організаторам нашого Нацвідбору.

Яку роль відіграє Нацвідбір на СТБ для української музики загалом?

Українське телебачення практично не приділяє уваги артистам, які створюють свій власний контент і перебувають на початковому етапі свого розвитку. Телебачення бере або зірок, які вже відбулися, і показує їх сольники, або садить їх у крісла талант-шоу; або бере виконавців каверів, які приходять і займають усі прайм-тайми в ефірах телеканалів, виконуючи всім відомі пісні. Мені ця логіка зрозуміла, це логіка телебачення, вона така в усіх країнах абсолютно, тому що талант-шоу не виробляють світових зірок ні в Америці, ні у Великій Британії, ― я маю на увазі масово. Є винятки на кшталт гурту One Direction, а переважно — немає, телебачення вирішує свої завдання.

І тільки у випадку з Нацвідбором і його нестандартним форматом відбувається симбіоз одного й іншого. З одного боку, ми отримуємо шоу, в яке втягується величезна багатомільйонна аудиторія, тому що Євробачення у нас як формат, як майданчик дуже популярне, коли переживання за країну на Євробаченні можна порівняти з переживанням за збірну України з футболу на Євро. А з іншого боку, це вузький, маленький медійний коридор для артистів, які й мріяти про таке не могли у своєму звичайному житті. Я маю на увазі гурти PUR: PUR, Vivienne Mort, ЦеШо, Aghiazma і багато інших. Скористається артист цією медійною увагою чи ні, залежить багато в чому від нього, його команди і вміння конвертувати інформаційну активність у концертну тощо. Та, головне, він отримує такий шанс.

Рома Бахарєв з Bahroma (один з учасників Нацвідбору 2019 року. — nv.ua) розповідав мені, що відразу ж після Нацвідбору кількість концертів зростає, з’являються промоутери, до яких доходить, що є такий непоганий гурт, виявляється. Вони, мабуть, після виступу слухають альбом, дивляться на перегляди кліпів і розуміють, що це, в принципі, непоганий артист для клубу на 200−300 осіб у якомусь обласному центрі, не обов’язково мільйоннику, а це значить, нехай і трохи, але можна заробити на ньому. Адже такого артиста простіше продавати, тому що його показали по телевізору в прайм-тайм, а якщо він ще й вийшов у фінал, так взагалі.

Або візьмемо більш свіжий приклад, гурт Tvorchi з останнього Нацвідбору. Я не міг собі уявити, що вони мають зробити, щоб їх побачили відразу одночасно мільйони українців. Для таких музикантів у нас немає «ліфтів» в музичній індустрії, в медійному просторі, тому Нацвідбір, який проводять СТБ і UA: Суспільне, в цьому сенсі абсолютно унікальний. Він дає шанс показати себе, заявити про себе і, зібравши, грубо кажучи, п’ять-десять тисяч нових прихильників, які повірили в тебе завдяки цим ефірам, збільшити свою власну, назвемо це розумним словом, капіталізацію на ринку.

Нацвідбір допомагає проявити себе як артисту і як особистості. Тому що під час того ж спілкування з ведучим конкурсу Сергієм Притулою проявляється характер конкурсанта, а це теж важливо. Багатьом не подобається, що Притула пресує артистів запитаннями, і мова не тільки про питання про Крим. А мені подобається, як він вступає у взаємодію з музикантами і дає їм розкритися за три хвилини спілкування.

Взагалі, Притула у ролі ведучого Нацвідбору — це просто ідеальне поєднання розважального і серйозного. Він вміє давати потрібний контент, вичавлювати корисну інформацію і з членів журі, і з артистів. Я вже мовчу про те, як він вміє в паузах між включеннями прямого ефіру спілкуватися із залом. Глядачі весь час перебувають у піднесеному настрої, в БК КПІ панує атмосфера свята та передчуття яскравого змагання.

Тому, власне, це головна користь, яку приносить Нацвідбір українській музичній індустрії і яку більше не дає жоден телепроєкт на топових каналах. Нішеві канали не можуть дати такі охоплення та бонуси, які отримує артист під час ефірів Нацвідбору на СТБ.

Скільки імен відкрив Нацвідбір аудиторії за ці роки?

Думаю, що ті феноменальні успіхи, які останні п’ять років показує гурт The Hardkiss, почасти пов’язані з 2016 роком, коли вони були серед фаворитів Нацвідбору. Зараз уже багато про це і не пам’ятають, напевно. Та й маленька вставка українською мовою в конкурсній пісні «Helpless» стала перехідною ланкою між майже тотально англомовною творчістю The Hardkiss до переважно україномовної. Адже саме навесні 2016 року, через кілька місяців після Нацвідбору, The Hardkiss випустили пісню «Антарктида», і почався новий етап у їхній кар’єрі. І тепер пісні українською становлять 60−65% репертуару гурту.

Відкриття 2017 року — це Vivienne Mort, звичайно ж. Зрозуміло, що цей гурт усе одно був і залишається нішевим, але завдяки Нацвідбору, почувши їхню пісню, величезна кількість людей написала в соцмережах: «Нічого собі, у нас є такий гурт?!». Я думаю, що це вплинуло на те, що вже в 2018-му Vivienne Mort уперше змогли виступити з аншлагом у «Жовтневому» в Києві.

Melovin теж став відкриттям, тому що аудиторія, яка дивиться «X-Фактор», вужча, ніж та, яка дивиться Нацвідбір. Тому думаю, для Melovin, безумовно, перемога в Нацвідборі стала значним стрибком.

MARUV у 2019-му, звичайно, дуже помітною стала завдяки Нацвідбору. І не тільки через скандал, а взагалі через свою нестандартну артистичну стилістику. Напевно, ще Tvorchi — їх успіх ми бачимо за результатами премії YUNA 2021. (Гурт отримав три нагороди Yuna: Найкращий поп-гурт, Найкращий альбом, Найкращий електронний хіт. — nv.ua). Зрозуміло, що пандемія вплинула на їхній розвиток, якби у них були концерти весь 2020 рік, вони б зароблений на Нацвідборі капітал швидко конвертували в концерти, фестивалі, але, на жаль, не вийшло. Гурт випустив альбом і кілька кліпів, я радий, що експерти це помітили, оцінили і проголосували за них.

Ознайомитися з повною версією інтерв’ю можна ТУТ.

Нагадаємо, в 2020 році колектив Go_A став переможцем Національного відбору на Євробачення, який спільно проводять телеканали СТБ та UА: ПЕРШИЙ. Про те, як телеканал СТБ і музичний продюсер Нацвідбору Руслан Квінта знайшли групу, читайте ТУТ.

Оскільки через пандемію конкурс був перенесений на рік, за рішенням організаторів Нацвідбору Go_A представили Україну на Євробаченні-2021. Вперше за весь час участі в конкурсі Україна прозвучала на Євробаченніповністю рідною мовою. Телеканал СТБ забезпечив повну підготовку Go_A до виступу на Євробаченні: взяв на себе всі витрати, пов’язані зі створенням, виробництвом номера і зйомкою резервного відео.

