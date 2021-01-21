Евровидение-2021: букмекеры представили предварительный прогноз

Несмотря на карантин, открытие международного песенного конкурса Евровидение-2021 состоится 18 мая в Роттердаме (Нидерланды). Участие в нем примут представители 41 страны. Букмекеры, не дожидаясь, пока конкурсанты представят свои песни, озвучили предварительный прогноз относительно результатов Евровидения-2021. Рейтинговая таблица опубликована на сайте eurovisionworld.com.

Фото — eurovision.tv

На момент публикации новости первое место в прогнозе букмекеров занимает коллектив из Исландии, на втором и третьем местах расположились конкурсанты из Болгарии и Швеции. В пятерку также вошли представители России и Италии. Украина сейчас находится на 35-м месте.

Напомним, что 18 марта 2020 года организаторы Евровидения объявили об отмене конкурса из-за пандемии коронавируса.

В 2021 году конкурс состоится на арене Ahoy в Роттердаме (Нидерланды) 18, 20 и 22 мая. Организаторы объявили новые правила проведения конкурса в условиях пандемии, обязав участников прислать записи своих выступлений на случай, если они не смогут приехать.

Украину на Евровидении-2021 будет представлять группа Go-A. Участники коллектива готовят премьеру конкурсной песни на февраль 2021 года. Помимо Go-A, участие в конкурсе примут представители из 40 стран.

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