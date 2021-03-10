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Go_A представили новый клип на песню «Шум» для Евровидения-2021

10.03.2021

Группа Go_A представила клип и обновленную версию песни «Шум», с которой выступит на Евровидении в Роттердаме в мае этого года. Предыдущая песня была длиннее, чем необходимо для формата этого песенного конкурса.

Новая работа отличается от предыдущей версии и местом съемки, и словами песни – из нее исчезли фразы, которые вызвали споры в соцсетях, например, «шубу порвали».

В этот раз клип снимали в лесу, в нем есть кадры с Чернобыльской АЭС. Участники группы на грузовике в стиле стимпанк прибывают в лес и начинают петь. К ним из чащи выходят люди в медицинских костюмах. Они начинают хоровод, а потом сбрасывают с себя медицинские костюмы, и зритель видит танцующую молодежь в разноцветных современных куртках и штанах.

Музыканты сократили хронометраж песни до трех минут, как того требует регламент конкурса. Новый текст также основывается на украинском фольклоре.

«Новый текст является как бы сиквелом к ​​предыдущей версии, продолжением песни, которую выпустили в январе, но немного в другом настроении, бодром. Так, в старой версии мы призывали весну и надеялись на нее, а в новой она уже пришла, и все очень рады», – пояснила солистка группы Екатерина Павленко.

Напомним, что конкурс Евровидение-2021 состоится в Роттердаме. Полуфиналы пройдут 18 и 20 мая, а финал – 22 мая.

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