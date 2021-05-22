На Євробаченні-2021 Азербайджан представить Саміра Ефенді з піснею «Mata Hari». Подробиці – далі в матеріалі!

Євробачення 2021 – дивитись онлайн 2 півфінал на СТБ

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Громадський мовник Ictimai повідомив, що співачка Саміра Ефенді представлятиме Азербайджан на Євробаченні-2020. Телекомпанія обрала співачку в рамках внутрішнього конкурсу.

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5 кандидатів боролися за те, щоб представляти Азербайджан: Ефенді, Ламан Дадашева, Ельвін Новрузов, Джабраїл Расулов ​​та Ріад Абдулов. У результаті Саміра Ефенді була обрана на основі голосів міжнародної групи музичних експертів, у тому числі музичних продюсерів, авторів і композиторів, журналістів і представників телевізійної індустрії.

Саміра безумовно присвятила себе Євробаченню, адже це була її п’ята спроба представляти Азербайджан.

Про Саміру Ефенді

28-річна Саміра брала участь у популярних музичних програмах, одна з них – «Голос Азербайджану» (3-тє місце). У 2017 році вона також взяла участь у міжнародному конкурсі співаків «Зірка Шовкового шляху», який транслювався в Казахстані (3-тє місце). А в 2019 році вона успішно представляла Азербайджан на «Голосі Нур-Султана», знову в Казахстані.



Трансляція грандіозного пісенного конкурсу Євробачення-2021 традиційно відбудеться в ефірах телеканалів СТБ і UΛ:Перший 18, 20 і 22 травня о 22:00. Коментатором буде Сергій Притула.

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