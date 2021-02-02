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Журі обрало пісню, з якою Gо-A відправиться на Євробачення 2021

02.02.2021

Гурт Gо-A, який є переможцем Національного відбору у 2020 році і поїде від України на Євробачення-2021 до Нідерландів, надав на суд журі три композиції. Українські зірки та авторитетні експерти в музичній індустрії вже обрали пісню гурту Go_A на конкурс Євробачення-2021. 

Журі в складі п’яти чоловік вибрало пісню, з якою переможець Національного відбору, український гурт Gо-A, буде представляти Україну на Євробаченні-2021. Про це  1 лютого повідомило Суспільне на офіційній сторінці в Instagram.

Гурт представив три пісні, але якою буде конкурсна композиція, почуємо в березні, – йдеться в публікації.

Склад журі:

  • Джамала — співачка, переможниця Євробачення-2016;
  • Євген Філатов — соліст гурту The Maneken, продюсер;
  • Руслан Квінта — музичний продюсер, композитор;
  • Ярослав Лодигін — член правління Суспільного мовлення, відповідальний за платформу телебачення;
  • Дмитро Хоркін — член правління Суспільного мовлення, відповідальний за платформу радіо.

Нагадаємо, гурт Go_A став переможцем на Національному відборі минулого року. Через скасування пісенного конкурсу у 2020 році у зв’язку з пандемією він представлятиме Україну на Євробаченні-2021 з новою піснею. 

Цьогоріч 65-й пісенний конкурс Євробачення пройде у Роттердамі. Півфінали відбудуться 18 та 20 травня, фінал — 22 травня.

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