Євробачення-2021: організатори представили новий логотип конкурсу

У 2021 році в Євробачення з’явився новий дизайн логотипу. Нідерландська команда конкурсу вирішила дивитися в майбутнє і робити упор на зв’язок і єднання. Логотип скасованого конкурсу 2020 представляв візуалізацію прапорів усіх країн-учасниць і розповідав 65-річну історію Євробачення. А новий дизайн натхненний картою світу, на якій Роттердам стане серцем Європи в травні 2021 року.

Фото – eurovision.tv

«Логотип з’єднує Роттердам зі столицями країн-учасниць і символізує єднання, незалежно від форми», ― каже Сітсе Баккер, виконавчий продюсер заходу. Оновлений логотип показує, що Євробачення відкрите для всього, що можуть запропонувати учасники.

Також Сітсе наголосив, що конкурс пісні продовжиться в наступному році, незважаючи ні на що. Організатори сподіваються вітати учасників, пресу і фанатів у Роттердамі в травні фізично, якщо це буде можливо, або віртуально в разі необхідності.

Впровадження оновленого логотипу також сигналізує про те, що час залишити 2020 рік позаду і почати дивитися на 2021 рік під позитивним кутом. «Завдяки розробкам у галузі вакцин і надійних експрес-тестів ми тепер оптимістично оцінюємо те, що можна провести конкурс відповідально, ― каже Сітсе. ― І вся Європа зараз спостерігає за нами. Натхненні типовою для Роттердама стійкістю, ми зробимо з цього щось особливе, я переконаний у цьому!»

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