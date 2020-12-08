Евровидение-2021: организаторы представили новый логотип конкурса

В 2021 году у Евровидения появился новый дизайн логотипа. Нидерландская команда конкурса решила смотреть в будущее и делать упор на связь и единение. Логотип отмененного конкурса 2020 года представлял визуализацию флагов всех стран-участниц и рассказывал 65-летнюю историю Евровидения. А новый дизайн вдохновлен картой мира, на которой Роттердам станет сердцем Европы в мае 2021 года.

Фото — eurovision.tv

«Логотип соединяет Роттердам со столицами стран-участниц и символизирует объединение, независимо от формы», — говорит Ситсе Баккер, исполнительный продюсер мероприятия. Обновленный логотип показывает, что Евровидение открыто для всего, что могут предложить участники.

Также Ситсе подчеркнул, что конкурс песни продолжится в следующем году, несмотря ни на что. Организаторы надеются приветствовать участников, прессу и фанатов в Роттердаме в мае физически, если это будет возможно, или виртуально при необходимости.

Внедрение обновленного логотипа также сигнализирует о том, что пора оставить 2020 год позади и начать смотреть на 2021 с позитивной точки зрения. «Благодаря разработкам в области вакцин и надежных экспресс-тестов мы теперь оптимистично оцениваем то, что можно провести конкурс ответственно, — говорит Ситсе. — И вся Европа сейчас наблюдает за нами. Вдохновленные типичной для Роттердама стойкостью, мы сделаем из этого что-то особенное, я убежден в этом!»

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