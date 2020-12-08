Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Евровидение-2021: организаторы представили новый логотип конкурса

08.12.2020

В 2021 году у Евровидения появился новый дизайн логотипа. Нидерландская команда конкурса решила смотреть в будущее и делать упор на связь и единение. Логотип отмененного конкурса 2020 года представлял визуализацию флагов всех стран-участниц и рассказывал 65-летнюю историю Евровидения. А новый дизайн вдохновлен картой мира, на которой Роттердам станет сердцем Европы в мае 2021 года. 

Фото — eurovision.tv

«Логотип соединяет Роттердам со столицами стран-участниц и символизирует объединение, независимо от формы», — говорит Ситсе Баккер, исполнительный продюсер мероприятия. Обновленный логотип показывает, что Евровидение открыто для всего, что могут предложить участники. 

Также Ситсе подчеркнул, что конкурс песни продолжится в следующем году, несмотря ни на что. Организаторы надеются приветствовать участников, прессу и фанатов в Роттердаме в мае физически, если это будет возможно, или виртуально при необходимости.

Внедрение обновленного логотипа также сигнализирует о том, что пора оставить 2020 год позади и начать смотреть на 2021 с позитивной точки зрения. «Благодаря разработкам в области вакцин и надежных экспресс-тестов мы теперь оптимистично оцениваем то, что можно провести конкурс ответственно, — говорит Ситсе. — И вся Европа сейчас наблюдает за нами. Вдохновленные типичной для Роттердама стойкостью, мы сделаем из этого что-то особенное, я убежден в этом!»

Больше по теме: Евровидение 2021: Объявлены даты проведения конкурса

Читайте нас также в Viber и Telegram.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить