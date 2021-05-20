Євробачення 2021. Онлайн-трансляція другого півфіналу від 20.05.2021
20.05.2021
20 травня відбудеться другий півфінал конкурсу Євробачення-2021, у якому виступлять 17 учасників. Дивіться онлайн-трансляцію другого півфіналу Євробачення-2021 від 20.05.2021 на нашому сайті!
У другому півфіналі виступлять 17 учасників у такому порядку:
- Сан-Марино: Senhit – «Adrenalina»
- Естонія: Uku Suviste – «The Lucky One»
- Чехія: Benny Cristo – «omaga»
- Греція: Stefania – «Last Dance»
- Австрія: Vincent Bueno – «Amen»
- Польща: RAFAŁ – «The Ride»
- Молдова: Natalia Gordienko – «Sugar»
- Ісландія: Daði og Gagnamagnið – «10 Years»
- Сербія: Hurricane – «Loco Loco»
- Грузія: Tornike Kipiani – «You»
- Албанія: Anxhela Peristeri – «Karma»
- Португалія: The Black Mamba – «Love Is On My Side»
- Болгарія: Victoria – «Growing Up Is Getting Old»
- Фінляндія: Blind Channel – «Dark Side»
- Латвія: Samanta Tina – «The Moon is Rising»
- Швейцарія: Gjon’s – «Tears Tout l’Univers»
- Данія: Fyr & Flamme – «Øve Os På Hinanden»
Трансляція грандіозного пісенного конкурсу Євробачення-2021 традиційно відбудеться в ефірах телеканалів СТБ та UA: Перший 20 і 22 травня о 22:00. Коментатором буде Сергій Притула.
Більше на тему: Євробачення-2021: учасник від Швеції Tusse з піснею «Voices»
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