На конкурс Євробачення-2021 від Норвегії поїде TIX із піснею «Fallen Angel». Читайте інформацію про учасника TIX і слухайте «Fallen Angel» прост о зараз!

Фото – eurovision.tv

Онлайн-трансляція Євробачення 2021 – 1 півфінал дивитись онлайн

Музикант, продюсер і автор пісень Андреас Хаукеланд, більш відомий як TIX, є одним з найпопулярніших артистів Норвегії. Він родом з маленького містечка неподалік Осло.

У 2015 році ТІХ здійснив свій перший великий прорив з піснею «Sjeiken». Потім хітмейкер зробив собі ім’я, ставши співавтором Ava Max «Sweet but Psycho» ― найпопулярнішої пісні 2018 року.

У травні 2020 року лідером чарту «Spotify» стала пісня ТІХ ― гімн карантину ― «Quarantine».

Слухайте конкурсну пісню «Fallen Angel» від TIX, з якою він виступить на Євробаченні-2021 від Норвегії, просто зараз!

Трансляція грандіозного пісенного конкурсу Євробачення-2021 традиційно відбудеться в ефірах телеканалів СТБ і UΛ:Перший 18, 20 і 22 травня о 22:00. Коментатором буде Сергій Притула.

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