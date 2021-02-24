Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Пісня «Шум» зібрала вже понад 2 мільйони переглядів у YouTube

24.02.2021

Нещодавно професійне журі визначило пісню, яку гурт Go_A представить на конкурсі Євробачення-2021 у Роттердамі. Композицію «Шум» було обрано одноголосно! До того ж трек уже зібрав доволі багато переглядів у YouTube!

«А в нашого Шума вже 2 000 000 переглядів! Хороший привід знову подякувати всім причетним! Дякуємо всім, хто постить, репостить та всіляко підтримує нас! Це дуже надихає та стимулює наш творчий процес!» — тішаться учасники гурту Go_A.

Нагадаємо, через поширення COVID-19 Євробачення-2020 скасували. Частина країн-учасниць ухвалила рішення, що їхні представники виступлять наступного року, серед них і Україна. 

У Євробаченні-2021 візьме участь 41 країна. 18 травня стартує перший півфінал, 20 травня – другий півфінал, 22 травня – фінал. 

Відомо, що організатори Євробачення-2021 відмовилися від традиційного проведення конкурсу. Наразі залишаються три актуальні варіанти.

Більше на тему: Євробачення-2021: букмекери представили попередній прогноз

Читайте нас також у Viber і Telegram.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати