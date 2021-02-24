Пісня «Шум» зібрала вже понад 2 мільйони переглядів у YouTube

Нещодавно професійне журі визначило пісню, яку гурт Go_A представить на конкурсі Євробачення-2021 у Роттердамі. Композицію «Шум» було обрано одноголосно! До того ж трек уже зібрав доволі багато переглядів у YouTube!

«А в нашого Шума вже 2 000 000 переглядів! Хороший привід знову подякувати всім причетним! Дякуємо всім, хто постить, репостить та всіляко підтримує нас! Це дуже надихає та стимулює наш творчий процес!» — тішаться учасники гурту Go_A.

Нагадаємо, через поширення COVID-19 Євробачення-2020 скасували. Частина країн-учасниць ухвалила рішення, що їхні представники виступлять наступного року, серед них і Україна.

У Євробаченні-2021 візьме участь 41 країна. 18 травня стартує перший півфінал, 20 травня – другий півфінал, 22 травня – фінал.

Відомо, що організатори Євробачення-2021 відмовилися від традиційного проведення конкурсу. Наразі залишаються три актуальні варіанти.

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