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Песня «Шум» собрала уже более 2 миллионов просмотров в YouTube

24.02.2021

Недавно профессиональное жюри определило песню, которую группа Go_A представит на конкурсе Евровидение-2021 в Роттердаме. Композиция «Шум» была избрана единогласно! Кроме этого, трек уже собрал достаточно много просмотров в YouTube!

«А у нашего Шума уже 2 000 000 просмотров! Хороший повод снова поблагодарить всех причастных! Спасибо всем, кто постит, делает репост и всячески поддерживает нас! Это очень вдохновляет и стимулирует наш творческий процесс!» ― радуются участники группы Go_A.

Напомним, из-за распространения COVID-19 Евровидение-2020 отменили. Часть стран-участниц приняла решение, что их представители выступят в следующем году, в том числе и Украина.

В Евровидении-2021 примет участие 41 страна. 18 мая стартует первый полуфинал, 20 мая ― второй полуфинал, 22 мая ― финал.

Известно, что организаторы Евровидения-2021 отказались от традиционного проведения конкурса. Пока остаются три актуальных варианта.

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