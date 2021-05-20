На Євробачення-2021 від Ісландії поїде гурт Daði og Gagnamagnið з піснею «10 Years». Читайте інформацію про учасника Daði og Gagnamagnið і слухайте пісню «10 Years» у нашому матеріалі!

Євробачення 2021 – дивитись онлайн 2 півфінал на СТБ

Про гурт Daði og Gagnamagnið

Для соліста Дані Фрейра музика і сім’я завжди на першому місці. Це два основні складники життя. Вони надихають і мотивують його реалізувати свої амбіції, а також підтримують тісний зв’язок з улюбленою Ісландією.

Дані захоплено вивчає різноманітний щорічний вибух поп-музики, яким є Євробачення. Тому ретельно підійшов до підготовки та аранжування своєї композиції під назвою «10 Years».

Зазначимо, що торік у Роттердамі не було змагань, але його пісня «Think About Things» 2020 року стала надзвичайно заразливою танцювальною сенсацією. Трек транслювався понад сімдесят мільйонів разів на Spotify і потрапив в офіційні топ-40 чартів Великої Британії, Швеції та Ірландії.

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Про пісню «10 Years»

Унікальні хорові звуки в пісні «10 Years» — це зразки вокалу тисячі різних людей з усього світу, яким було запропоновано внести свої індивідуальні голоси для звучання. Дані навіть переконав своїх батьків приєднатися і заспівати.





Трансляція грандіозного пісенного конкурсу Євробачення-2021 традиційно відбудеться в ефірах телеканалів СТБ і UΛ:Перший 18, 20 і 22 травня о 22:00. Коментатором буде Сергій Притула.

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