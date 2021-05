Швеція визначилася з учасником, який представлятиме країну на пісенному конкурсі Євробачення-2021. Ним став виконавець Tusse, який виступить з піснею «Voices». Подробиці — в матеріалі!

Більше на тему: Букмекери оновили трійку лідерів Євробачення-2021

Tusse — відомий у Швеції виконавець, який став популярним після участі в шоу «Sweden’s Got Talent» — аналозі українського проєкту «Україна має талант». Також він переміг у проєкті «Швецький ідол» у 2019 році.

Дивитись онлайн Євробачення 1 півфінал – трансляція на СТБ

В арсеналі Tusse вже є кілька хітів: «My Soul Is Calling You», «A Better You» та інші. У 2020 році співак випустив сингл «Innan du går» («Before You Go») повністю на шведській мові.

На пісенному конкурсі Євробачення-2021 у Роттердамі Tusse виконає пісню «Voices».

Більше на тему: Євробачення-2021: учасник від Португалії The Black Mamba з піснею «Love Is On My Side»

Трансляція грандіозного пісенного конкурсу Євробачення-2021 традиційно відбудеться в ефірах телеканалів СТБ і UΛ:Перший 18, 20 і 22 травня о 22:00. Коментатором буде Сергій Притула.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ