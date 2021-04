Від Португалії на конкурс Євробачення-2021 поїде гурт The Black Mamba з піснею «Love Is On My Side». Читайте інформацію про учасника The Black Mamba просто зараз!

Заснований у 2010 році, гурт The Black Mamba поєднує різні стилі, включаючи блюз, соул і фанк. Їхній однойменний перший альбом мав величезний успіх, розійшовся по чартах і очолив португальський iTunes. Менш ніж через рік після дебютного альбому вони відіграли концерти по всьому світу, від Філадельфії до Ріо-де-Жанейро.

Гурт упевнено виступає на концертах, їм подобається грати на найбільш знакових фестивальних сценах. На фестивалі Marés Vivas The Black Mamba ділили головну сцену з Ленні Кравіцом, Джеймі Каллумом і The Script.

Слухайте пісню «Love Is On My Side» учасника Євробачення-2021 від Португалії ― гурту The Black Mamba:



