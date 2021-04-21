Букмекери оновили трійку лідерів Євробачення-2021

Букмекери оновили прогноз імовірних переможців на пісенному конкурсі Євробачення-2021, який пройде в Роттердамі. Детальніше ― далі в матеріалі.

Букмекерські ставки на потенційного переможця опублікували на офіційному сайті конкурсу. У порівнянні з попереднім прогнозом зміни не кардинальні.

Лідером так і залишається представниця Мальти ― Дестіні Чукуньєре. Вона заспіває чуттєву композицію «Je Me Casse». Помінялися позиціями претенденти на друге і третє місця: Франція піднялася в рейтингу, посунувши Швейцарію.

Згідно з оновленим прогнозом, українському гурту Go_A з піснею «SHUM» пророкують 17 місце, на дві сходинки вище, ніж спочатку. На останньому місці так і залишилася Албанія, а Іспанія з 39 місця піднялася на 36-те. На передостанній позиції розташувалася Словенія.

Також в оновленому списку немає Білорусі, яку усунули від участі в Євробаченні. На 65-му пісенному конкурсі країну мав представити гурт «Галасы ЗМеста», який виконує сатиричні пісні про опозицію. Європейський мовний союз (EBU) зажадав від країни замінити пісню учасника. Спочатку гурт заявив, що нічого редагувати не буде, але пізніше запропонував нову пісню. Європейський мовний союз відхилив і її.

Нагадаємо, Євробачення-2021 пройде в Нідерландах 18−22 травня. На конкурсі буде присутня жива аудиторія. Виступи артистів пройдуть у два півфінали. Україна виступить у першому.

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