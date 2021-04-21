Букмекеры обновили тройку лидеров Евровидения-2021

Букмекеры обновили прогноз вероятных победителей на песенном конкурсе Евровидение-2021, который пройдет в Роттердаме. Подробнее — далее в материале.

Букмекерские ставки на потенциального победителя опубликовали на официальном сайте конкурса. По сравнению с предыдущим прогнозом, изменения не кардинальные.

Лидером так и остается представительница Мальты — Дестини Чукуньере. Она споет чувственную композицию «Je Me Casse». Поменялись позициями претенденты на второе и третье места: Франция поднялась в рейтинге, подвинув Швейцарию.

Согласно обновленному прогнозу, украинской группе Go_A с песней «SHUM» пророчат 17 место, на две ступени выше, чем изначально. На последнем месте так и осталась Албания, а Испания с 39 места поднялась на 36-е. На предпоследней позиции расположилась Словения.

Также в обновленном списке нет Беларуси, которую отстранили от участия в Евровидении. На 65-ом песенном конкурсе страну должна была представить группа «Галасы ЗМеста», которая исполняет сатирические песни об оппозиции. Европейский вещательный союз (EBU) потребовал от страны заменить песню участника. Сначала группа заявила, что ничего редактировать не будет, но позже предложила новую песню. Европейский вещательный союз отклонил и ее.

Напомним, Евровидение-2021 пройдет в Нидерландах 18−22 мая. На конкурсе будет присутствовать живая аудитория. Выступления артистов пройдут в два полуфинала. Украина выступит в первом.

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