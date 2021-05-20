Анджела Перістері ― відома албанська співачка, авторка пісень і модель з міста Корча на сході країни. Саме вона представлятиме Албанію на міжнародному конкурсі Євробачення-2021.

Євробачення 2021 – онлайн другого півфіналу від 20.05.2021

Це друга спроба Анджели представити свою країну на конкурсі Євробачення, адже вона брала участь у Festivali i Këngës (фестиваль албанської пісні) ще в 2001 році. У перервах між спробами співачка домоглася успіху в шоу X-Factor Greece, Your Face Sounds Familiar і Kënga Magjike (ще один популярний конкурс албанської пісні, який вона виграла в 2017 році з піснею «E Çmëndu»).

У жовтні 2020 року Radio Televizioni Shqiptar (RTSH) оголосило Анджелу учасницею 59-го випуску Festivali i Këngës з піснею «Karma». Перістері вийшла переможницею і була оголошена представницею Албанії на Євробаченні 2021 року.

Трансляція грандіозного пісенного конкурсу Євробачення-2021 традиційно відбудеться в ефірах телеканалів СТБ і UΛ:Перший 18, 20 і 22 травня о 22:00. Коментатором буде Сергій Притула.



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