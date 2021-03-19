Нідерланди визначили представника на Євробаченні-2021

У травні в Роттердамі розпочнеться міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2021. Країни-учасниці одна за одною оголошують своїх представників. Уже обрано і представника країни, що прийматиме конкурс.

На Євробаченні-2021 Нідерланди представить молодий вокаліст Жангу Макрой. Про це повідомлено на офіційному сайті конкурсу. «Пісня, яку він заспівав, відразу ж зачепила нас. Ми дуже раді, що Жангу хоче відправитися в цю подорож з нами!» – каже член Нацвідбору Ерік ван Штаде.

Сам Жангу також радіє новинам: «Я удостоєний величезної честі! Це мрія і найпрекрасніша річ, про яку я тільки міг мріяти». Відомо, що конкурсна пісня Жангу називається «Birth Of A New Age».

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