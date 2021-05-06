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Євробачення-2021 пройде з глядачами

06.05.2021

Уряд Нідерландів підтвердив, що пісенний конкурс Євробачення в Роттердамі може проводитися з обмеженою аудиторією за дотримання суворих умов, що забезпечують здоров’я і безпеку фанатів, команди, преси та учасників. На арену буде допущено не більше 3500 глядачів ― це приблизно 20% Rotterdam Ahoy. Квитки доступні тільки тим, хто придбав їх ще на шоу у 2020 році, ― широкого публічного продажу не буде.

Очікується, що всі глядачі будуть дотримуватися строгих правил з охорони здоров’я і безпеки, встановлених урядом Нідерландів у рамках програми заходів Fieldlab.

«Зі 180 мільйонами глядачів з більш ніж 45 країн ми скоро будемо в центрі уваги міжнародної спільноти як приймаюча країна. Ми хочемо робити це обережно і відповідально, тому вживаємо суворих заходів, насамперед дбаючи про здоров’я і безпеку», ― пояснює виконавчий продюсер Сітіс Баккер.

Також організатори конкурсу зазначають, що всі глядачі в обов’язковому порядку повинні зробити тести на коронавірус за 24 години до концерту.

«Делегації в цьому році будуть набагато меншими, і більшість журналістів у 2021 стежитимуть за Євробаченням з дому в нашому онлайн-пресцентрі. Перевіряючи всіх на стадіоні кожні 48 годин і змушуючи артистів переміщатися в межах наших “безпечних гаваней”, ми хочемо максимально запобігти поширенню коронавірусу», ― наголошує Баккер.

До будь-якого глядача, котрий відвідує шоу, застосовуються суворі правила:

  • Усі відвідувачі повинні мати можливість пред’явити діючий сертифікат негативного тесту, виданий не більше ніж за 24 години до входу. 
  • Крім того, їх просять пройти тест через п’ять днів після заходу. Тестування здійснюється безкоштовно через Testing For Access.
  • Перед тим, як поїхати на Євробачення, відвідувачі отримують питання щодо сортування через спеціальний додаток. 
  • Тих, у кого є симптоми, пов’язані з COVID-19, просять залишатися вдома.
  • У залі буде присутня тільки сидяча публіка, що обмежить кількість контактних моментів. Цьогоріч у залі не буде стоячих глядачів. Публіку просять приходити і йти згідно з часовими інтервалами. Відвідувачі повинні носити маски, перебуваючи «в петлі» (дорогою до місця, при відвідуванні туалету тощо).

Є також низка умов, пов’язаних з купівлею квитків, яких необхідно дотримуватися.

Квитки будуть запропоновані всім, хто вже купив їх на Євробачення-2020, і надійдуть у продаж в суботу, 8 травня. Власники попередніх квитків отримають інструкції в середу, 5 травня.

Нагадаємо, 65-й пісенний конкурс Євробачення-2021 пройде в Нідерландах 18−22 травня. Виступи артистів відбудуться у два півфінали, Україна виступить у першому.

Більше на тему: Євробачення-2021: Румунія обрала представника на пісенний конкурс

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