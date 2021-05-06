Євробачення-2021 пройде з глядачами

Уряд Нідерландів підтвердив, що пісенний конкурс Євробачення в Роттердамі може проводитися з обмеженою аудиторією за дотримання суворих умов, що забезпечують здоров’я і безпеку фанатів, команди, преси та учасників. На арену буде допущено не більше 3500 глядачів ― це приблизно 20% Rotterdam Ahoy. Квитки доступні тільки тим, хто придбав їх ще на шоу у 2020 році, ― широкого публічного продажу не буде.

Очікується, що всі глядачі будуть дотримуватися строгих правил з охорони здоров’я і безпеки, встановлених урядом Нідерландів у рамках програми заходів Fieldlab.

«Зі 180 мільйонами глядачів з більш ніж 45 країн ми скоро будемо в центрі уваги міжнародної спільноти як приймаюча країна. Ми хочемо робити це обережно і відповідально, тому вживаємо суворих заходів, насамперед дбаючи про здоров’я і безпеку», ― пояснює виконавчий продюсер Сітіс Баккер.

Також організатори конкурсу зазначають, що всі глядачі в обов’язковому порядку повинні зробити тести на коронавірус за 24 години до концерту.

«Делегації в цьому році будуть набагато меншими, і більшість журналістів у 2021 стежитимуть за Євробаченням з дому в нашому онлайн-пресцентрі. Перевіряючи всіх на стадіоні кожні 48 годин і змушуючи артистів переміщатися в межах наших “безпечних гаваней”, ми хочемо максимально запобігти поширенню коронавірусу», ― наголошує Баккер.

До будь-якого глядача, котрий відвідує шоу, застосовуються суворі правила:

Усі відвідувачі повинні мати можливість пред’явити діючий сертифікат негативного тесту, виданий не більше ніж за 24 години до входу.

Крім того, їх просять пройти тест через п’ять днів після заходу. Тестування здійснюється безкоштовно через Testing For Access.

Перед тим, як поїхати на Євробачення, відвідувачі отримують питання щодо сортування через спеціальний додаток.

Тих, у кого є симптоми, пов’язані з COVID-19, просять залишатися вдома.

У залі буде присутня тільки сидяча публіка, що обмежить кількість контактних моментів. Цьогоріч у залі не буде стоячих глядачів. Публіку просять приходити і йти згідно з часовими інтервалами. Відвідувачі повинні носити маски, перебуваючи «в петлі» (дорогою до місця, при відвідуванні туалету тощо).

Є також низка умов, пов’язаних з купівлею квитків, яких необхідно дотримуватися.

Квитки будуть запропоновані всім, хто вже купив їх на Євробачення-2020, і надійдуть у продаж в суботу, 8 травня. Власники попередніх квитків отримають інструкції в середу, 5 травня.

Нагадаємо, 65-й пісенний конкурс Євробачення-2021 пройде в Нідерландах 18−22 травня. Виступи артистів відбудуться у два півфінали, Україна виступить у першому.

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