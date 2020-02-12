Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Євробачення-2020: Румунія обрала представника на пісенний конкурс

12.02.2020

Румунія назвала виконавицю, яка представлятиме свою країну на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2020. Нею стала Роксен (Roxen). Пісня, яку дівчина виконає на конкурсі, буде представлена ​​1 березня. Деталі в матеріалі.

евровидение

Більше на тему: Євробачення-2020: Латвія обрала представника на пісенний конкурс

Роксен – 20-річна виконавиця, яка представлятиме свою країну на міжнародному пісенному конкурсі в Роттердамі, Нідерланди.

Дівчина перемогла в таборі авторів пісень, організованому компанією суспільного мовлення TVR у співпраці з музичним лейблом Global Records. 1 березня Роксен представить композицію, з якою дівчина виступить на Євробаченні-2020.

Із дитинства Роксен знала, що присвятить своє життя музиці. Дівчина почала співати з семи років, вона виграла кілька музичних конкурсів. Нині Роксен є однією з найпопулярніших виконавиць у Румунії. Її композиції набирають понад 9 мільйонів переглядів на YouTube.

«У дитинстві я брала участь у різних конкурсах і фестивалях, – говорить молода виконавиця. – Я завжди мріяла робити якісну музику, виступати на найважливіших сценах і перед найбільшою аудиторією. Євробачення для мене – одне з найбільших випробувань. Це щось нове. Я щаслива і вдячна за цю прекрасну можливість. Усі мої сили і увага зараз спрямовані на Євробачення».

Роксен виступить у другій половині 1-го півфіналу Євробачення-2020 у вівторок, 12 травня.

Нагадуємо, що придбати квитки на Національний відбір на Євробачення-2020 можна вже зараз:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: останні новини
Олександр Порядинський - «Savior»: співак представив пісню на Євробачення 2020
Олександр Порядинський - «Savior»: співак представив пісню на Євробачення 2020
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
JERRY HEIL - «#НЕБЕЙБI»: прем'єра пісні
JERRY HEIL - «#НЕБЕЙБI»: прем'єра пісні
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Гурт KAZKA пообіцяв повернутися на Нацвідбір
Гурт KAZKA пообіцяв повернутися на Нацвідбір
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Пекельні будні українських музикантів: Pianoбой доїть корову
Пекельні будні українських музикантів: Pianoбой доїть корову

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить