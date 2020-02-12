Румунія назвала виконавицю, яка представлятиме свою країну на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2020. Нею стала Роксен (Roxen). Пісня, яку дівчина виконає на конкурсі, буде представлена ​​1 березня. Деталі в матеріалі.

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Роксен – 20-річна виконавиця, яка представлятиме свою країну на міжнародному пісенному конкурсі в Роттердамі, Нідерланди.

Дівчина перемогла в таборі авторів пісень, організованому компанією суспільного мовлення TVR у співпраці з музичним лейблом Global Records. 1 березня Роксен представить композицію, з якою дівчина виступить на Євробаченні-2020.

Із дитинства Роксен знала, що присвятить своє життя музиці. Дівчина почала співати з семи років, вона виграла кілька музичних конкурсів. Нині Роксен є однією з найпопулярніших виконавиць у Румунії. Її композиції набирають понад 9 мільйонів переглядів на YouTube.

«У дитинстві я брала участь у різних конкурсах і фестивалях, – говорить молода виконавиця. – Я завжди мріяла робити якісну музику, виступати на найважливіших сценах і перед найбільшою аудиторією. Євробачення для мене – одне з найбільших випробувань. Це щось нове. Я щаслива і вдячна за цю прекрасну можливість. Усі мої сили і увага зараз спрямовані на Євробачення».

Роксен виступить у другій половині 1-го півфіналу Євробачення-2020 у вівторок, 12 травня.

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