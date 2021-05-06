Евровидение-2021 пройдет со зрителями

Правительство Нидерландов подтвердило, что песенный конкурс Евровидение в Роттердаме может проводиться с ограниченной аудиторией при строгих условиях, обеспечивающих здоровье и безопасность фанатов, команды, прессы и участников. На арену будет допущено не более 3500 зрителей — это примерно 20% Rotterdam Ahoy. Билеты доступны только тем, кто приобрел их еще на шоу 2020 года, — широкой публичной продажи не будет.

Ожидается, что все зрители будут придерживаться строгих правил по охране здоровья и безопасности, установленных правительством Нидерландов в рамках программы мероприятий Fieldlab.

«С 180 миллионами зрителей из более чем 45 стран мы скоро будем в центре внимания международного сообщества как принимающая страна. Мы хотим делать это осторожно и ответственно, поэтому принимаем строгие меры, в первую очередь заботясь о здоровье и безопасности», — поясняет исполнительный продюсер Ситсе Баккер.

Также организаторы конкурса отмечают, что все зрители в обязательном порядке должны сделать тесты на коронавирус за 24 часа до концерта.

«Делегации в этом году будут намного меньше, и большинство журналистов в 2021 будут следить за Евровидением из дома в нашем онлайн-пресс-центре. Проверяя всех на стадионе каждые 48 часов и заставляя артистов перемещаться в пределах наших “безопасных гаваней”, мы хотим максимально предотвратить распространение коронавируса», — подчеркивает Баккер.

К любому зрителю, посещающему шоу, применяются строгие правила:

Все посетители должны иметь возможность предъявить действующий сертификат отрицательного теста, выданный не более чем за 24 часа до входа.

Кроме того, их просят пройти тест через пять дней после мероприятия. Тестирование осуществляется бесплатно через Testing For Access.

Перед тем, как поехать на Евровидение, посетители получают вопросы по сортировке через специальное приложение. Тех, у кого есть симптомы, связанные с COVID-19, просят оставаться дома.

В зале будет присутствовать только сидящая публика, что ограничит количество контактных моментов. В этом году в зале не будет стоящих зрителей.

Публику просят приходить и уходить согласно временным интервалам.

Посетители должны носить маску, находясь «в петле» (по пути к месту, при посещении туалета и т. д.).

Есть также ряд условий, связанных с покупкой билетов, которые необходимо соблюдать.

Билеты будут предложены всем, кто уже купил их на Евровидение-2020, и поступят в продажу в субботу, 8 мая. Владельцы предыдущих билетов получат инструкции в среду, 5 мая.

Напомним, 65-й песенный конкурс Евровидение-2021 пройдет в Нидерландах 18−22 мая. Выступления артистов пройдут в два полуфинала, Украина выступит в первом.

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