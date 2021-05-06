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Евровидение-2021 пройдет со зрителями

06.05.2021

Правительство Нидерландов подтвердило, что песенный конкурс Евровидение в Роттердаме может проводиться с ограниченной аудиторией при строгих условиях, обеспечивающих здоровье и безопасность фанатов, команды, прессы и участников. На арену будет допущено не более 3500 зрителей — это примерно 20% Rotterdam Ahoy. Билеты доступны только тем, кто приобрел их еще на шоу 2020 года, — широкой публичной продажи не будет.

Ожидается, что все зрители будут придерживаться строгих правил по охране здоровья и безопасности, установленных правительством Нидерландов в рамках программы мероприятий Fieldlab.

«С 180 миллионами зрителей из более чем 45 стран мы скоро будем в центре внимания международного сообщества как принимающая страна. Мы хотим делать это осторожно и ответственно, поэтому принимаем строгие меры, в первую очередь заботясь о здоровье и безопасности», — поясняет исполнительный продюсер Ситсе Баккер.

Также организаторы конкурса отмечают, что все зрители в обязательном порядке должны сделать тесты на коронавирус за 24 часа до концерта. 

«Делегации в этом году будут намного меньше, и большинство журналистов в 2021 будут следить за Евровидением из дома в нашем онлайн-пресс-центре. Проверяя всех на стадионе каждые 48 часов и заставляя артистов перемещаться в пределах наших “безопасных гаваней”, мы хотим максимально предотвратить распространение коронавируса», — подчеркивает Баккер.

К любому зрителю, посещающему шоу, применяются строгие правила:

  • Все посетители должны иметь возможность предъявить действующий сертификат отрицательного теста, выданный не более чем за 24 часа до входа.
  • Кроме того, их просят пройти тест через пять дней после мероприятия. Тестирование осуществляется бесплатно через Testing For Access.
  • Перед тем, как поехать на Евровидение, посетители получают вопросы по сортировке через специальное приложение. Тех, у кого есть симптомы, связанные с COVID-19, просят оставаться дома.
  • В зале будет присутствовать только сидящая публика, что ограничит количество контактных моментов. В этом году в зале не будет стоящих зрителей.
  • Публику просят приходить и уходить согласно временным интервалам.
  • Посетители должны носить маску, находясь «в петле» (по пути к месту, при посещении туалета и т. д.).
  • Есть также ряд условий, связанных с покупкой билетов, которые необходимо соблюдать.

Билеты будут предложены всем, кто уже купил их на Евровидение-2020, и поступят в продажу в субботу, 8 мая. Владельцы предыдущих билетов получат инструкции в среду, 5 мая. 

Напомним, 65-й песенный конкурс Евровидение-2021 пройдет в Нидерландах 18−22 мая. Выступления артистов пройдут в два полуфинала, Украина выступит в первом.

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