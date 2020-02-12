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Евровидение-2020: Румыния выбрала представителя на песенный конкурс

12.02.2020

Румыния назвала исполнительницу, которая будет представлять свою страну на международном песенном конкурсе Евровидение-2020. Ею стала Роксен (Roxen). Песня, которую девушка исполнит на конкурсе, будет представлена 1 марта. Детали в материале.

евровидение

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Роксен – 20-летняя исполнительница, которая будет представлять свою страну на международном песенном конкурсе в Роттердаме, Нидерланды. 

Девушка победила в лагере авторов песен, организованном общественной вещательной компанией TVR в сотрудничестве с музыкальным лейблом Global Records. 1 марта Роксен представит композицию, с которой девушка выступит на Евровидении-2020. 

С самого детства Роксен знала, что посвятит свою жизнь музыке. Девушка начала петь с семи лет, она выиграла несколько музыкальных конкурсов. Сегодня Роксен является одной из самых популярных исполнительниц в Румынии. Ее композиции набирают более 9 миллионов просмотров на YouTube.

«В детстве я участвовала в различных конкурсах и фестивалях, – говорит молодая исполнительница. – Я всегда мечтала делать качественную музыку, выступать на самых важных сценах и перед самой большой аудиторией. Евровидение для меня – одно из самых больших испытаний. Это что-то новое. Я счастлива и благодарна за эту прекрасную возможность. Все мои силы и внимание сейчас направлены на Евровидение».

Роксен выступит во второй половине 1-го полуфинала Евровидения-2020 во вторник, 12 мая.

Напоминаем, что купить билеты на Национальный отбор на Евровидение-2020 можно уже сейчас:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

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