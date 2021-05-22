Анджела Перистери — известная албанская певица, автор песен и модель из города Корча на востоке страны. Именно она представила Албанию на международном конкурсе Евровидение-2021.

Фото — eurovision.tv

Евровидение 2021 — онлайн второго полуфинала от 20.05.2021

Это вторая попытка Анджелы представить свою страну на конкурсе Евровидение, ведь она участвовала в Festivali i Këngës (фестиваль албанской песни) еще в 2001 году. В перерывах между попытками певица добилась успеха в шоу X-Factor Greece, Your Face Sounds Familiar и Kënga Magjike (еще один популярный конкурс албанской песни, который она выиграла в 2017 году с песней «E Çmëndu»).

В октябре 2020 года Radio Televizioni Shqiptar (RTSH) объявило Анджелу участницей 59-го выпуска Festivali i Këngës с песней «Karma». Перистери вышла победителем и была объявлена представителем Албании на Евровидении 2021 года.

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Трансляция финала грандиозного песенного конкурса Евровидение-2021 традиционно состоится в эфирах телеканалов СТБ и UА: Перший 22 мая в 22:00, а также онлайн на сайте stb.ua. Комментатором будет Сергей Притула.

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