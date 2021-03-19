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Нидерланды определили представителя на Евровидении-2021

19.03.2021

В мае в Роттердаме будет проходить международный песенный конкурс Евровидение-2021. Страны-участницы одна за другой объявляют своих представителей. Уже выбран и представитель страны, принимающей конкурс.

На Евровидении-2021 Нидерланды представит молодой вокалист Жангу Макрой. Об этом сообщается на официальном сайте конкурса. «Песня, которую он спел, сразу же тронула нас. Мы очень рады, что Жангу хочет отправиться в это путешествие с нами!» – говорит член Нацотбора Эрик ван Штаде.

Сам Жангу также радуется новостям: «Я удостоен огромной чести! Это мечта и самая прекрасная вещь, о которой я только мог мечтать». Известно, что конкурсная песня Жангу называется «Birth Of A New Age».

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